Як з'явилися перші рецепти трав'яних настоянок Клима Житника

Уявіть собі Україну 19-го століття – пожовклі сторінки старих книг і тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Саме у такій атмосфері жив та творив український дослідник і новатор Клим Житник.

Його життя – це історія про неосяжну відданість та любов до своєї справи. Захоплення дослідженням рослин та крафтовим ремеслом поселилось у серці Житника, ще коли той був зовсім юним.

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Через бідність юнак покинув Харківський університет та пішов працювати на винокурню до місцевого поміщика. В ночі Клим проводив час за читанням ботанічних книг, а вдень – вже на практиці створював пристрої, щоб отримувати з рослин корисні екстракти.



Клим Житник з рослин створював лікувальні настоянки

Натхненний силою природи, Житник став справжнім знавцем рослинного царства та міг розповісти характеристики рослини, побачивши лише її насінину. Саме тоді дослідник вирішив – своєю працею має служити людям. Так з’явились перші рецепти його трав’яних настоянок.

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