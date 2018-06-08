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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як з'явилися перші рецепти трав'яних настоянок Клима Житника

Факти про Клима Житника 15 Читать новость на русском

Уявіть собі Україну 19-го століття – пожовклі сторінки старих книг і тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Саме у такій атмосфері жив та творив український дослідник і новатор Клим Житник.

Його життя – це історія про неосяжну відданість та любов до своєї справи. Захоплення дослідженням рослин та крафтовим ремеслом поселилось у серці Житника, ще коли той був зовсім юним.

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Через бідність юнак покинув Харківський університет та пішов працювати на винокурню до місцевого поміщика. В ночі Клим проводив час за читанням ботанічних книг, а вдень – вже на практиці створював пристрої, щоб отримувати з рослин корисні екстракти.

лікарські трави
Клим Житник з рослин створював лікувальні настоянки

Натхненний силою природи, Житник став справжнім знавцем рослинного царства та міг розповісти характеристики рослини, побачивши лише її насінину. Саме тоді дослідник вирішив – своєю працею має служити людям. Так з’явились перші рецепти його трав’яних настоянок.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Історія дослідження Факти про Клима Житника наука
Джерело: 24 канал
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