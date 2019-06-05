Как полиция помогает отбирать квартиры и крышует мошенников: журналистское расследование

На расследование квартирных афер журналистам пришлось потратить несколько месяцев. Для этого они нашли человека из криминального мира, который дал важные показания. Как выяснилось аферы происходили не без участия правоохранителей – полицейские, которые должны разоблачать мошенничества, сами принимают в них участие.

Журналисты разоблачили несколько схем, которые позволяют забирать у киевлян дорогую недвижимость. Людей вводят в заблуждение, предлагая подписать невыгодные соглашения, или просто подделывают документы на жилье.

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Квартира Виктора Романовича оказалась в чужих руках

Белорусу Виктору Романовичу срочно понадобились деньги, он обратился в Киевскую инвестиционную компанию и получил 50 тысяч долларов. Вместе с тем человек заложил собственный пентхаус в Киеве и примерно за год квартира, практически со всеми его личными вещами, мебелью, техникой, деньгами и драгоценностями, оказались в руках других людей.



Виктор Романович с женой Юлией

Журналисты выяснили, что на момент подписания соглашений "инвестиционной компании" юридически не существовало. Поэтому все заемщики заключали договоры с обычными людьми, которых находили представители так называемой "компании".

Большую сумму Виктору Романовичу заняла семейная пара, где женщина работает в супермаркете, а мужчина – таксистом. Супруги и стали новыми владельцами недвижимости Виктора и Ольги. Якобы из-за того, что заемщики не вернули вовремя долги. Хотя, по словам Виктора, он ежемесячно исправно платил проценты от займа, но все расчеты происходили наличными и без каких-либо чеков – такими якобы были условия кредиторов.

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Согласно закону, людей могут выселять из жилья исключительно по решению суда и в присутствии полиции. Но журналисты нашли с десяток заемщиков, которые подтвердили, что представители "инвестиционной компании" сами вырезали замки в квартирах и выселяли владельцев. Все вещи и имущество жертв квартирных афер оставалось другим людям. Когда представители "компании" пришли к Виктору, и он, и его жена были на работе.

Мы остались в шоковом состоянии, буквально с котомкой в ​​руках. В той же одежде, в которой выходили на работу,

– вспоминает жена Виктора Юлия.

Судя по всему, представители "инвестиционной компании" и не имели целью вернуть одолженные деньги, а просто хотели получить дорогую столичную недвижимость.

Почему Ольгу Матвиенко выгнали из собственного дома

Уже больше года Ольга Матвиенко – под круглосуточной государственной охраной. Ведь последние три года всей семье регулярно угрожают и запугивают. Все – из-за конфликта за дом в пригороде Киева.

В дом, где она жила вместе с матерью и двумя детьми, в 2016 году ворвались с десяток мужчин. Они силой заставили женщин покинуть дом. Мать Ольги успела только забрать несколько курток с вешалок в коридоре. Ольга и ее соседи вызвали полицию четыре раза, но те не вмешивались. Правоохранители просто уезжали, когда видели происходящее.



Ольга Матвиенко

Сейчас вооруженные охранники сопровождают Ольгу Матвиенко на работу, за покупками и даже дежурят в ее доме ночью. Спецназовцы сопровождают и охраняют дом от нападений. Женщина говорит, что ей регулярно угрожают люди, причастные к захвату дома.

Как захватывали дом

В 2016 году Ольга узнала, что ее бывший муж заложил их семейный дом в Киевской области за большую ссуду в столичной "инвестиционной компании". Поскольку он сделал это без ее ведома, женщина обратилась в полицию. По ее словам, через несколько месяцев ей позвонил следователь и сказал, что с ней хочет встретиться один влиятельный человек.

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Они встретились в кафе в пригороде Киева. Ольга говорит, что этот человек якобы требовал у нее 70 тысяч долларов, или угрожал устроить проблемы с помощью "связей в правоохранительных органах". Позже она узнала, что мужчину зовут Александр Билык и он работал в киевской полиции.

Впоследствии Ольга увидит его среди тех, кто пришел выселять ее из дома. То, что Александр Билык был в ее доме, официально зафиксировали правоохранители. Представители "инвестиционной компании" утверждают, что Билык приехал в дом Ольги Матвиенко, чтобы "попить там чай с новым владельцем".

Ольга более чем полтора года не могла попасть в свой дом, пока не выиграла суд. Когда женщина наконец вернулась домой, исчезла часть одежды и техники. Ее сауна стала складом неизвестных вещей, которые, судя по всему, принадлежали другим жертвам квартирных афер. А в самом доме женщина нашла сотню ключей от неизвестных помещений.



Ключи в доме Ольги Матвиенко

Полицейский, который фигурировал в этих историях

Александр Билык был в числе тех, кто захватывал квартиру белоруса Виктора Романовича. Его увалили из полиции за несколько месяцев до этих событий. Тогдашнее руководство характеризовало его как недисциплинированного работника, который агрессивно вел себя и якобы систематически требовал деньги у граждан.

Поэтому, Билык на некоторое время устроился на работу в несуществующую "инвестиционную компанию", это подтвердили журналистам ее представители.

В марте 2017 года Билык вернулся на работу в полицию. Впрочем, даже после обновления в полиции Билык продолжил тесно общаться с представителями несуществующей "инвестиционной компании". Журналисты получили телефонные соединения представителей компании, и увидели, что полицейский поддерживал связи с ними как минимум до середины 2018 года.



Александр Билык

Он регулярно общался по телефону с человеком, который называет себя представительницей компании и с их менеджером. Билык активно общался и с так называемым кредитором, который работает в супермаркете, и нотариусами, сотрудничавшими с фейковой "инвестиционной компанией".

Репортеры встретились с человеком из криминального мира столицы, чтобы выяснить, какова роль Билыка и других правоохранительных органов в схемах с недвижимостью. Этого человека зовут Анатолий Остапенко. В какой-то момент он начал сотрудничать со следствием и скрыто фиксировал аферы с жильем одной из столичных групп, которую позже задержали правоохранители.

На Билыке в основном закручены кредитные союзы. Они выдают деньги потенциальным людям, которых уже заранее можно ограбить. Поэтому они выискивают такие ситуации, пользуясь, опять таки, правоохранительной системой,

– рассказал журналистам Анатолий Остапенко.

По его словам, таких "кредитных" групп более десяти только в Киеве.

Какими доходами владеет Александр Билык

Александр Билык на работе в столичной полиции имеет довольно скромную зарплату – около 13 тысяч гривен в месяц. Чуть меньше получает его жена, которая преподает в университете. В то же время у семьи четыре столичные квартиры, две из которых – в новостройках.

У работы Билыка и его дома журналисты регулярно видели припаркованный внедорожник Audi Q7. Стоимость такой машины – около 35 тысяч долларов – 900 тысяч гривен. В декларации Билык этого авто нет. Также за последние годы полицейский 12 раз летал за границу.



Журналисты регулярно видели возле работы и дома Билыка внедорожник Audi Q7

Общаться с журналистами Следствие.Инфо Александр Билык отказался. Он проигнорировал вопрос и о его участии в силовых захватах недвижимости, и о вымогательстве денег у Ольги Матвиенко.

Прокуратура Киевской области совместно с полицией сейчас расследуют захват здания Ольги, проверяют и причастность Билыка к этим событиям. Однако, подозрение Билыку в этом деле не объявляли. Он продолжает работать в полиции и расследовать тяжкие уголовные преступления.

К мошенничествам с недвижимостью причастны полицейские

В ходе расследования правоохранители считали, что к деятельности этой группы преступников могут быть причастны киевские полицейские.

В 2016 году внутренняя безопасность полиции вместе с Генпрокуратурой пришли с обысками к уголовному розыску киевской милиции. Они обыскивали кабинеты нескольких правоохранителей, в том числе заместителя начальника одного из отделов уголовного розыска Михаила Швалюка.

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Во время спецоперации в его рабочем сейфе нашли 104 тысячи долларов и копии документов на различную недвижимость. Прокуроры считали, что Швалюк причастен к квартирным аферам – он собирал информацию о людях перед тем, как мошенники отбирали их жилье. Несмотря на это, прокуроры не нашли убедительных доказательств, чтобы объявить Швалюку подозрение. Он продолжает работать в уголовном розыске.