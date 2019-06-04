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      Почему украинцы боятся полицию: жуткие случаи

      60 Читати новину українською

      Избиения, изнасилования и даже убийства – страшно. Особенно, когда эти преступления совершают те, кто должен их предотвращать. История объясняет, почему украинцы боятся правоохранителей и небезосновательно.

      В мае 2010 года Украину всколыхнула новость: в столичном управлении милиции умер 20-летний студент Игорь Индило.

      Читайте также: Почему украинцы требовали отставки Авакова и уйдет ли он на этот раз

      Накануне во время празднования своего дня рождения у парня якобы возник конфликт с участковым милиционером и его забрали в участок. Оттуда студент живым уже не вернулся. Милицейская версия – смерть наступила от падения. Мол, был пьян поэтому потерял координацию.

      Расследование затягивали, как и рассмотрение дела в судах, потому что милиционеры упорно скрывали правду. Несмотря на это оказалось, что Индило умер, потому что ему нанесли смертельные травмы.

      індило
      Игорь умер в отделении полиции

      Виновным признали инспектора Коваленко, хотя отбывал наказание тот недолго. Его освободили по амнистии. Объявили приговор и в отношении его коллеги участкового Приходько, его приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. А уже впоследствии Приходько восстановился на работе в том же райотделе, где произошла трагедия. И такие случаи нередки, говорят те, кто аттестовал правоохранителей.

      Человек совершил дисциплинарный проступок, его привлекли к ответственности, лишили премии, но он продолжал служить и переходил на другую должность, в другое подразделение,
      – сказал координатор мониторинговых кампаний "Полиция под контролем" Сергей Перникоза.

      Смотрите больше о смерти Игоря Индило:

      В 2013 году на всю Украину прогремел поселок городского типа Врадиевка, что на Николаевщине. Милиционеры избили и изнасиловали продавщицу Ирину Крашкову. Та чудом выжила и рассказала об этом. После этого местные устроили настоящий бунт против произвола власти.

      крашкова врадіївка
      Ирина Крашкова назвала имена своих обидчиков

      Не смотря на то, что ей проломили голову, Ирина оставалась в сознании и назвала имена своих обидчиков. Виновных в изнасиловании тогда наказали только благодаря общественной огласке. Работников милиции Держака и Полищука приговорили к 15 годам лишения свободы, а таксиста Рябиненко к 11 годам.

      Смотрите больше про Ирину Крашкову:

      Еще один случай с участием правоохранителей произошел в 2016 году в столице. Патрульные сбили женщину вблизи метро "Дорогожичи". В показаниях путались с самого начала. Сначала заявили: женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Но видео с камеры наблюдения показало: женщина отлетела на проезжую часть после удара капотом полицейской машины.

      Смотрите видео, как полицейские сбивают женщину на дороге:

       

      Трагедии по вине правоохранителей продолжают шокировать украинцев. Реформа правоохранительной системы не защитила украинцев от преступлений работников в погонах.

      Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: кто понесет ответственность?

      "Реакция самой системы характеризует насколько мы европейские. Адекватная реакция министра – подать в отставку, написать на увольнение и пусть бы Верховная Рада решала принимать или не принимать. Безусловно, следует сказать, что уже не так, как раньше", – заявил Сергей Перникоза.

      Хотя есть плюс – преступления правоохранителей все труднее скрыть. Ведь существует множество общественных организаций, которые пристально следят за работой копов. К тому же, украинцы не согласны закрывать глаза на жестокость и безнаказанность.

      Что случилось в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

      blog_ava
      Убийство 5-летнего мальчика: следствие отрабатывает еще одну версию трагедии
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Полиция Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости
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