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      Чому українці бояться поліцію: моторошні випадки

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      Побиття, згвалтування і навіть вбивства – страшно. Особливо, коли ці злочини вчиняють ті, хто має їм запобігати. Історія пояснює, чому українці бояться правоохоронців і не безпідставно.

      У травні 2010 року Україну сколихнула новина: у столичному управлінні міліції помер 20-річний студент Ігор Індило.

      Читайте також: Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу

      Напередодні під час святкування свого Дня народження у хлопця ніби-то виник конфлікт з дільничним міліціонером і його забрали до відділку. Звідти студент живим вже не повернувся. Міліцейська версія – смерть настала через падіння. Мовляв, був на підпитку тому втратив координацію.

      Розслідування затягували, як і розгляд справи у судах, бо міліціянти вперто приховували правду. Попри це виявилося Індило помер, бо йому завдали смертельних травм.

      індило
      Ігор помер у відділку поліції

      Винним визнали інспектора Коваленка, хоча відбував покарання той не довго. Його звільнили за амністією. Оголосили і вирок стосовно його колеги дільничного Приходька, його засудили до 5 років позбавлення волі. Проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. А вже згодом Приходько поновився на роботі у той самий райвідділі, де сталася трагедія. І такі випадки непоодинокі, кажуть ті, хто атестував правоохоронців.

      Людина здійснила дисциплінарний проступок, його притягнули до відповідальності, позбавили премії, але він продовжував служити і переходив на іншу посаду, в інший підрозділ,
      – сказав координатор моніторингових кампаній "Поліція під контролем" Сергій Перникоза.

      Дивіться більше про смерть Ігоря Індила:

      У 2013 році на всю Україну прогриміло селище міського типу Врадіївка, що на Миколаївщині. Міліціонери побили і згвалтували продавчиню Ірину Крашкову. Та чудом вижила і розповіла про це. Після цього місцеві влаштували справжній бунт проти свавілля влади.

      крашкова врадіївка
      Ірина Кашкова назвала імена своїх кривдників

      Не зважаючи на те, що їй проломили голову, Ірина залишалася при свідомості і назвала імена своїх кривдників. Винних у згвалтуванні тоді покарали лише завдяки суспільному розголосу. Працівників міліції Держака та Поліщука засудили до 15 років позбавлення волі, а таксиста Рябіненка – до 11 років.

      Дивіться більше про Ірину Крашкову:

      Ще один випадок за участі правоохоронців стався у 2016 році у столиці. Патрульні збили жінку поблизу метро "Дорогожичі". У свідченнях плуталися від самого початку. Спершу заявили: жінка перебігала дорогу "у невстановленому місці". Та відео з камери спостереження показало: жінка відлетіла на проїжджу частину після удару капотом поліцейської автівки.

      Дивіться відео, як поліцейські збивають жінку на дорозі:

       

      Трагедії з вини правоохоронців продовжують шокувати українців. Реформа правоохоронної системи не захистила українців від злочинів працівників у погонах.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: хто понесе відповідальність?

      "Реакція самої системи характеризується наскільки ми європейські. Адекватна реакція міністра – подати у відставку, написати на звільнення і нехай би Верховна Рада вирішувала приймати чи не приймати. Безумовно, слід сказати, що так як раніше вже не є", – заявив Сергій Перникоза.

      Хоча є плюс – злочини правоохоронців все важче приховати. Адже існує безліч громадських організацій, які пильно стежать за роботою копів. До того ж, українці не згодні закривати очі на жорстокість і безкарність.

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Поліція Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП
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