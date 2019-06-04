Чому українці бояться поліцію: моторошні випадки

Побиття, згвалтування і навіть вбивства – страшно. Особливо, коли ці злочини вчиняють ті, хто має їм запобігати. Історія пояснює, чому українці бояться правоохоронців і не безпідставно.

У травні 2010 року Україну сколихнула новина: у столичному управлінні міліції помер 20-річний студент Ігор Індило.

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Напередодні під час святкування свого Дня народження у хлопця ніби-то виник конфлікт з дільничним міліціонером і його забрали до відділку. Звідти студент живим вже не повернувся. Міліцейська версія – смерть настала через падіння. Мовляв, був на підпитку тому втратив координацію.

Розслідування затягували, як і розгляд справи у судах, бо міліціянти вперто приховували правду. Попри це виявилося Індило помер, бо йому завдали смертельних травм.



Ігор помер у відділку поліції

Винним визнали інспектора Коваленка, хоча відбував покарання той не довго. Його звільнили за амністією. Оголосили і вирок стосовно його колеги дільничного Приходька, його засудили до 5 років позбавлення волі. Проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. А вже згодом Приходько поновився на роботі у той самий райвідділі, де сталася трагедія. І такі випадки непоодинокі, кажуть ті, хто атестував правоохоронців.

Людина здійснила дисциплінарний проступок, його притягнули до відповідальності, позбавили премії, але він продовжував служити і переходив на іншу посаду, в інший підрозділ,

– сказав координатор моніторингових кампаній "Поліція під контролем" Сергій Перникоза.

Дивіться більше про смерть Ігоря Індила:

У 2013 році на всю Україну прогриміло селище міського типу Врадіївка, що на Миколаївщині. Міліціонери побили і згвалтували продавчиню Ірину Крашкову. Та чудом вижила і розповіла про це. Після цього місцеві влаштували справжній бунт проти свавілля влади.



Ірина Кашкова назвала імена своїх кривдників

Не зважаючи на те, що їй проломили голову, Ірина залишалася при свідомості і назвала імена своїх кривдників. Винних у згвалтуванні тоді покарали лише завдяки суспільному розголосу. Працівників міліції Держака та Поліщука засудили до 15 років позбавлення волі, а таксиста Рябіненка – до 11 років.

Дивіться більше про Ірину Крашкову:

Ще один випадок за участі правоохоронців стався у 2016 році у столиці. Патрульні збили жінку поблизу метро "Дорогожичі". У свідченнях плуталися від самого початку. Спершу заявили: жінка перебігала дорогу "у невстановленому місці". Та відео з камери спостереження показало: жінка відлетіла на проїжджу частину після удару капотом поліцейської автівки.

Дивіться відео, як поліцейські збивають жінку на дорозі:

Трагедії з вини правоохоронців продовжують шокувати українців. Реформа правоохоронної системи не захистила українців від злочинів працівників у погонах.

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"Реакція самої системи характеризується наскільки ми європейські. Адекватна реакція міністра – подати у відставку, написати на звільнення і нехай би Верховна Рада вирішувала приймати чи не приймати. Безумовно, слід сказати, що так як раніше вже не є", – заявив Сергій Перникоза.

Хоча є плюс – злочини правоохоронців все важче приховати. Адже існує безліч громадських організацій, які пильно стежать за роботою копів. До того ж, українці не згодні закривати очі на жорстокість і безкарність.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.