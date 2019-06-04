Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу

3 червня помер 5-річний Кирило Тлявов, у якого з вогнепальної зброї влучив поліцейський у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку з цим активісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте це – далеко не перша подія, що спровокувала такий запит суспільства. Згадуємо, чому відставки Авакова вимагали раніше та чи є ймовірність, що він піде зараз.

Попередні "провали" Авакова

Низка нерозкритих вбивств активістів

До будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова неодноразово навідувалися з вимогами його відставки саме через нерозкриті вбивства громадських активістів, зокрема зі "списку Гандзюк". Йдеться передусім про вбивства Павла Шеремета, Ірини Ноздровської та Катерини Гандзюк.

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Учасники акцій також переконані, що саме бездіяльність очільника МВС та провалена реформа системи правоохоронних органів призвели до численних нападів на активістів, винуватці яких досі не покарані.



Одна з акцій за відставку Авакова

Журналіста Павла Шеремета вбили вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. Автомобіль, за кермом якого він їхав, було підірвано. Не дивлячись на значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритою: ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановлено.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви вбивства. Однак у поліції зізналися, що припустилися помилок під час розслідування.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета: відео

Вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської скоїли у грудні 2017 року. 1 січня 2018 року її тіло знайшли в річці у Вишгородському районі Київської області.

8 січня 2018 року поліція затримала Юрія Россошанського. Він зізнався у скоєнні злочину. Однак у суді свою провину не визнав. Дружина підозрюваного зазначила, що він залишив дві записки, в яких йдеться про те, що чоловік не вбивав Ноздровську, але візьме провину на себе, щоб це не позначилося негативно на його родині.

Ірина Ноздровська розслідувала загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський, син підозрюваного.

24 жовтня 2018 року Обухівський районний суд присудив Дмитру Россошанському сім років позбавлення волі без права на амністію та 600 тисяч гривень компенсації батькам.



Рідні Ірини Ноздровської на засіданні суду

31 липня у Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада вона померла в лікарні.

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Станом на 4 червня четверо обвинувачених у замаху на активістку визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством (Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов). На день раніше визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін. 6 червня їм винесуть вирок.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: відео

Смерть Сашка Білого

У 2014 році активісти звинуватили очільника МВС у смерті українського націоналіста Сашка Білого (Олександр Музичко) і вимагали його відставки.

У кінці лютого 2014 року Музичко обіцяв "повісити як собаку" Арсена Авакова, і якщо "його люди" приїдуть на територію Рівненської області затримувати його, то він їх знищить. На початку березня Музичка оголосили у розшук: у МВС зазначали, що він був членом злочинного угруповання, що вчиняло кримінальні правопорушення на території Рівненщини та кількох сусідніх областей.

25 березня 2014 року стало відомо про смерть Музичка: його вбили двома пострілами у серце. Рівненська міська рада назвала це вбивство політичним і закликала Арсена Авакова подати у відставку.

Хто стоїть за вбивством Сашка Білого: відео

"Рюкзаки Авакова"

Очільник МВС "засвітився" також у корупційному скандалі, який відомий за назвою "справа про рюкзаки Авакова".

Так, 2015 року МВС закупило п’ять тисяч наплічників для Національної гвардії. Їхня вартість була завищеною, а якість не відповідала стандартам. У результаті держава зазнала збитків у розмірі понад 14 млн грн.

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На початку листопада 2017 року представники НАБУ затримали підозрюваного у цій справі Олександра Авакова (сина очільника МВС). Згодом суд відпустив його під особисте зобов'язання батька з вимогою здати всі паспорти до ДМС. На нього надягнули електронний браслет, а майно заарештували.

Однак у липні 2018 року справу було закрито. Інший підозрюваний, представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин, нібито зізнався у шахрайстві та підробці документів і взяв провину на себе.

23 серпня Солом'янський суд Києва скасував арешт квартир, двох машиномісць та акцій Олександра Авакова. 30 серпня суд повернув Центру протидії корупції скаргу на закриття "справи рюкзаків".

Як зі "справи рюкзаків" поступово виводили ключових підозрюваних: відео

Провал реформи правоохоронних органів в цілому

Протягом останніх 5 років також проводили низку протестів, спричинених провалом реформи. Мітингувальники пояснювали свої дії тим, що підпали машин, побиття та напади на активістів довели, що злочинність зростає через бездіяльність поліції. А переважна більшість справ такого характеру не просуваються взагалі. Лише за останні два роки в Україні скоїли понад півсотні нападів на активістів та журналістів.

"Досі навіть не провели експертизу автомобіля, який спалили ще два місяці тому. Слідчий говорить, що в поліції немає транспорту, аби привезти експерта. Мені відмовили в наданні державної охорони. Я змушена переховуватися, тому що державі начхати, вона не може захистити своїх громадян, а натомість – дає зелене світло криміналітету знищувати активістів. Констатую, що після "реформи" поліція і бездіяльність – синоніми", – зазначала на одній із акцій активістка Валентина Аксьонова.

Стрілянина у Княжичах

У грудні 2016 року під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі сталася стрілянина, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців. Через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку.

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У серпні 2017 року ГПУ повідомила про підозру трьом представникам Нацполіції. Їх звинуватили у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, умисному вбивстві та у замаху на умисне вбивство.



Чим уже "прославився" Арсен Аваков

Чи понесе відповідальність Аваков цього разу?

Аналітики сходяться на думці, що наразі це – малоймовірно.

Як зазначив експерт Михайло Чаплига у коментарі 24 каналу, тут може йтися про юридичну та політичну відповідальність.

Щодо юридичної – генеральна прокуратура вже відкрила відповідне провадження і, очевидно, що винні будуть нести відповідальність. Надалі вже проведуть розслідування та справу розглядатиме суд. Проте експерт зазначає, що є незрозумілий момент: чому саме за такою статтею було відкрито провадження, адже куля була всього одна?

Тут немає колективної відповідальності і стріляв точно один із поліцейських. Тобто не може бути однакова кваліфікація в усіх. Я так розумію, це більше політичне рішення прокуратури і, очевидно, воно буде перекваліфіковано в суді,

– пояснив Михайло Чаплига.

Інший аспект – політична відповідальність. І її у цьому випадку на себе взяв голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Він подав рапорт про відставку. Проте тут теж виникає питання: чи цього достатньо, чи повинен нести політичну відповідальність і керівник національної поліції, а також міністр внутрішніх справ? Це, за словами експерта, питання дискусійне.

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Тобто на сьогодні маємо дві опції, які повинні були прозвучати:

- юридична (вже відкрито відповідне провадження);

- політична (теж маємо вже заяву і відставку досить високого рівня).

Адвокат Василь Мірошниченко, своєю чергою, зазначив, що у країнах Заходу цей інцидент справді був би приводом для відставки міністра. Або принаймні це б серйозно розглядали.

У нас такої традиції ще немає. Хоча, з юридичного боку, міністр несе відповідальність за дії всіх його підлеглих. Оскільки саме він має забезпечувати, щоб усі вони діяли за правилами,

– зазначив експерт.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських: старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали.



У хлопчика був повністю роздроблений череп, витягнути кулю лікарі так і не змогли. Увечері 3 червня дитина померла.