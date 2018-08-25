Дешеві боягузи, або Як система продовжує відмазувати від в’язниці сина Авакова

Справа сина Авакова є маркером змін в політичній та правоохоронній системах країни. Точніше – відсутності таких змін, і це погана новина. Хороша новина в тому, що, відмазуючи в цій справі сина Авакова, багато прихованих негідників спалили себе. Тож важливо зафіксувати цих посадовців, щоб при першій же можливості очистити від них систему.

Ну і найголовніше – у момент, коли син чинного міністра за скоєний злочин сяде в тюрму, ми всі зрозуміємо, що Україна невідворотно змінилася на краще. Тож давайте розбиратися, що там зі справою рюкзаків Авакова.

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Кількома реченнями нагадаю суть справи. МВС закупило на 14,5 мільйона гривень 5000 військових рюкзаків без конкурсу "на потреби АТО" у підприємця, який має особисті стосунки з сином міністра Авакова.



МВС закупило 5000 рюкзаків Авакова

Згодом виявилось, що закуплені рюкзаки зовсім не відповідали вимогам технічного завдання: значно менші за розмірами, виготовлені з іншої тканини, без необхідних складових, а ще й поставлені з запізненням. Отримані від угоди гроші вивели через низку фіктивних підприємств. Ось така далеко не найскладніша схема. Оскільки пиляла кровинушка у відомстві батька, то сильно й не ховалася. Вся країна бачила відео “рєшалова” по цій схемі в кабінеті тодішнього заступника міністра МВС – Сергія Чеботаря.

Розслідувавши справу, Національне Антикорупційне Бюро України оголосило підозру обом "рєшалам": і сину міністра Авакова, і його заступнику. Більше того, матеріали справи було відкрито їхніми адвокатам, що є першим кроком для передачі справи в суд.

У цей момент прокурор Холодницького без попередження детективів НАБУ закриває справу в частині відповідальності сина Авакова і його заступника. Останні двоє залишаються недоторкано чесними, а відповідає за все, на думку прокурора, лише постачальник тих рюкзаків.

Якщо таке нагле знищення справи прокурором обурює нас з вами, уявляєте емоції детективів НАБУ, які цю справу розслідували? До речі, нагадаю, що коли вони проводили обшук в квартирі молодшого Авакова, то там будівлю заблокувала поліція, потім – бійці спецроти МВС і з півсотні тітушок. Очевидно, що НАБУ одразу оскаржило це огидне закриття справи керівнику прокурора – Назару Холодницькому і, одразу, ще й генпрокурору Луценку. Ну, а раптом порятунок від правосуддя Авакова молодшого – це була особиста ініціатива прокурора?

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Якби це дійсно була ініціатива рядового прокурора, то і Холодницький, і Луценко мали би обуритися діями підлеглого і скасувати його незаконну постанову про закриття справи в частині Авакова-молодшого.

Знаєте, що відповів зазвичай красномовний Луценко? Нічого. Відписався, що він, генпрокурор, не має повноважень реагувати на описаний вище “бєспрєдєл”. Мовляв це виключне право Холодницького і його заступників. От такий безправний, неспроможний генпрокурор. Пам’ятайте цю неспроможність Луценка, коли він, надувши щоки, обіцятиме чи-то чергові вже от-от близькі перемоги ГПУ, чи коли він на виборах почне обіцяти нам золоті гори.



Генеральний прокурор Юрій Луценко

З Луценко все зрозуміло: пусте місце, воно на будь-якій посаді – пусте місце. А як же на скаргу НАБУ відреагував Назар Холодницький? До речі, частина перша статті триста тринадцятої КПК зобов’язує його розглянути скаргу НАБУ в триденний термін. Отримавши від НАБУ скаргу на закриття його прокурором справи сина Авакова, Холодницький три дні мовчав, а потім – втік у відпустку. При чому у відпустку Холодницький втік на півтора місяці. Він вибрав всі дні відпочинку, аби лише не розглядати скаргу НАБУ.

Після втечі Холодницького у відпустку обов’язок розглянути скаргу НАБУ ліг на його першого заступника – Максима Грищук. Він же місяць ігнорував скаргу НАБУ, відповідь на яку мав, нагадаю, надати за три дні. Ми публічно запитали в Максима, якої, пробачте, холери він чекає. Знаєте, що він нам на це відповів? Що він не має права розглянути скаргу НАБУ. Що це може зробити або генпрокурор (тобто Луценко, який відмовився це робити), або його заступники (тобто Холодницький, який втік у відпустку).

Відповівши нам цю відверту дурницю, перший заступник Холодницького, робить, як ви думаєте що? Правильно – тікає у відпустку.

Я не знаю, чи всі вони пакетом продалися Авакову, чи – просто дешеві боягузи. Важливо, що вони одним підписом можуть скасувати незаконне закриття справи сина Авакова. Можуть, але не скасовують, чим продовжують порочне коло безкарності влади та її мажорних дітей. А значить особисто вони: і Луценко, і Холодницький, відповідають за продовження "бєспрєдєлу", який ці мажори чинять.



Керівник САП Назар Холодницький

І якщо, завдяки безсовісним імпотентним прокурорам, мажори батьків-міністрів можуть безкарно красти з бюжету мільйони (зароблених нами податків), то чому вони ж мають боятися, наприклад, п’яними ганяти на дорогих авто? Ну зіб’ють вони когось? І що? Минулого разу батько відмазав, ну і цього разу відмаже.

Це порочне коло буде продовжуватися до того, як перші мажори батьків-політиків потраплять за ґрати. Справа сина Авакова ще може стати такою точкою відліку. Детективи НАБУ зробили свою роботу: докази зібрані, справа готова до передачі в суд. М’яч на боці Луценка з Холодницьким та заступниками. Наразі вони, прямо порушуючи закон, ігнорують вимогу НАБУ відновити справу сина Авакова.

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Зараз вони, змовившись, затягують час з рішенням, щоб прокурор, який закрив справу в частині сина Авакова, встиг передати її в суд. Після чого повернути туди сина Авакова та його заступника буде набагато складніше. Якщо цей сценарій їм вдасться, то відповідальними за це будуть особисто Луценко та особисто Холодницький разом зі своїми заступниками. Важливо пам’ятати відповідальних за "кришування" корупціонерів та мажорів. Не для помсти, а для покарання заради відновлення справедливості.