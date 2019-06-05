Як поліція допомагає відбирати квартири та кришує шахраїв: журналістське розслідування

На розслідування квартирних афер журналістам довелося витратити кілька місяців. Для цього вони знайшли людину з кримінального світу, яка дала важливі свідчення. Як з'ясувалося афери відбувалися не без участі правоохоронців – поліцейські, які мали б викривати шахрайства, самі беруть у них участь.

Журналісти викрили кілька схем, які дозволяють забирати в киян дорогу нерухомість. Людей вводять в оману, пропонуючи підписати невигідні угоди, або просто підробляють документи на житло.

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Квартира Віктора Романовича опинилася в чужих руках

Білорусу Віктору Романовичу терміново знадобилися гроші, він звернувся до Київського інвестиційної компанії і отримав 50 тисяч доларів. Натомість чоловік заклав власний пентхаус у Києві і приблизно за рік квартира, практично з усіма його особистими речами, меблями, технікою, грошима та коштовностями, опинилися в руках інших людей.



Віктор Романович з дружиною Юлією

Журналісти з’ясували, що на час підписання угод "інвестиційної компанії" юридично не існувало. Тому всі позичальники укладали договори зі звичайними людьми, яких знаходили представники так званої "компанії".

Велику суму Віктору Романовичу позичила сімейна пара, де жінка працює в супермаркеті, а чоловік – таксистом. Це подружжя і стало новими власниками нерухомості Віктора та Ольги. Нібито через те, що позичальники не повернули вчасно борги. Хоча, за словами Віктора, він щомісяця справно сплачував відсотки від позики, але всі розрахунки відбувалися готівкою і без будь-яких чеків – такими нібито були умови кредиторів.

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Згідно із законом, людей можуть виселяти з житла виключно за рішенням суду та в присутності поліції. Але журналісти знайшли з десяток позичальників, які підтвердили, що представники "інвестиційної компанії" самі вирізали замки у квартирах і виселяли власників. Усі речі й майно жертв квартирних афер лишалося іншим людям. Коли представники «компанії» прийшли до Віктора, і він, і його дружина були на роботі.

Ми залишилися в шоковому стані, буквально з торбинкою в руках. У тому самому одязі, в якому виходили на роботу,

– згадує дружина Віктора Юлія.

Судячи з усього, представники "інвестиційної компанії" й не мали на меті повернути позичені гроші, а просто хотіли отримати дорогу столичну нерухомість.

Чому Ольгу Матвієнко вигнали з власного дому

Вже понад рік Ольга Матвієнко – під цілодобовою державною охороною. Адже останні три роки всій сім’ї регулярно погрожують та залякують. Усе – через конфлікт за будинок у передмісті Києва.

До будинку, де вона жила разом з матір’ю та двома дітьми, у 2016 році вдерлися з десяток чоловіків. Вони силою змусили жінок залишити дім. Мати Ольги встигла тільки забрати кілька курток з вішаків у коридорі. Ольга та її сусіди викликали поліцію чотири рази, але ті не втручалися. Правоохоронці просто їхали геть, коли бачили що відбувається.



Ольга Матвієнко

Нині озброєні охоронці супроводжують Ольгу Матвієнко на роботу, за покупками і навіть чергують в її домі вночі. Спецпризначенці супроводжують та охороняють дім від нападів. Жінка каже, що їй регулярно погрожують люди, причетні до захоплення будинку.

Як захоплювали будинок

У 2016 році Ольга дізналася, що її колишній чоловік заклав їхній родинний будинок на Київщині за велику позику в столичній "інвестиційної компанії". Оскільки він зробив це без її відома, жінка звернулася до поліції. За її словами, через кілька місяців їй подзвонив слідчий і сказав, що з нею хоче зустрітися один впливовий чоловік.

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Вони зустрілися в кафе в передмісті Києва. Ольга каже, що цей чоловік нібито вимагав у неї 70 тисяч доларів, або ж погрожував влаштувати проблеми за допомогою "зв’язків у правоохоронних органах". Пізніше вона дізналася, що чоловіка звати Олександр Білик і він працював у київській поліції.

Згодом Ольга побачить його серед тих, хто прийшов виселяти її з будинку. Те, що Олександр Білик був у її домі, офіційно зафіксували правоохоронці. Представники "інвестиційної компанії" стверджують, що Білик приїхав до будинку Ольги Матвієнко, щоб "попити там чай з новим власником".

Ольга більш ніж півтора року не могла потрапити до власної оселі, доки не виграла суд. Коли жінка нарешті повернулась додому, зникла частина одягу й техніки. Її сауна стала складом невідомих речей, які, судячи з усього, належали іншим жертвам квартирних афер. А в самому домі жінка знайшла із сотню ключів від невідомих приміщень.



Ключі в будинку Ольги Матвієнко

Поліцейський, що фігурував у цих історіях

Олександр Білик був у числі тих, хто захоплював квартиру білоруса Віктора Романовича. Його звільнили з поліції за кілька місяців до цих подій. Тодішнє керівництво характеризувало його як недисциплінованого працівника, що агресивно поводився та нібито систематично вимагав гроші в громадян.

Відтак, Білик на деякий час влаштувався на роботу в неіснуючу "інвестиційну компанію", це підтвердили журналістам її представники.

У березні 2017 року Білик повернувся на роботу в поліцію. Утім, навіть після поновлення в поліції Білик продовжив тісно спілкуватися з представниками неіснуючої "інвестиційної компанії". Журналісти отримали телефонні з’єднання представників компанії, та побачили, що поліцейський підтримував зв’язки з ними щонайменше до середини 2018 року.



Олександр Білик

Він регулярно спілкувався телефоном з людиною, яка називає себе представницею компанії та з їхньою менеджеркою. Білик активно спілкувався й з так званою кредиторкою, що працює в супермаркеті, та нотаріусами, які співпрацювали з фейковою "інвестиційною компанією".

Репортери зустрілися з людиною з кримінального світу столиці, щоб з’ясувати, яка роль Білика та інших правоохоронців у схемах із нерухомістю. Цю людину звати Анатолій Остапенко. У якийсь момент він почав співпрацювати зі слідством та приховано фіксував афери з житлом однієї зі столичних груп, яку пізніше затримали правоохоронці.

На Білику здебільшого закручені кредитні спілки. Вони видають гроші потенційним людям, яких вже заздалегідь можна пограбувати. Тому вони вишукують такі ситуації, користуючись, знову таки, правоохоронною системою,

– розповів журналістам Анатолій Остапенко.

За його словами, таких "кредитних" груп більше десяти лише в Києві.

Якими статками володіє Олександр Білик

Олександр Білик на роботі в столичній поліції має доволі скромну зарплату — близько 13 тисяч гривень на місяць. Трохи менше отримує його дружина, яка викладає в університеті. Водночас у родини чотири столичні квартири, дві з яких — у новобудовах.

Біля роботи Білика та його будинку журналісти регулярно бачили там припаркований позашляховик Audi Q7. Вартість такої машини – близько 35 тисяч доларів – 900 тисяч гривень. У декларації Білика цього авто немає. Також за останні роки поліцейський 12 разів літав за кордон.



Журналісти регулярно бачили біля роботи та будинку Білика позашляховик Audi Q7

Спілкуватися з журналістами Слідства.Інфо Олександр Білик відмовився. Він проігнорував питання і про його участь у силових захопленнях нерухомості, і про вимагання грошей в Ольги Матвієнко.

Прокуратура Київської області разом з поліцією нині розслідують захоплення будинку Ольги, перевіряють і причетність Білика до цих подій. Однак, підозру Білику в цій справі не оголошували. Він продовжує працювати в поліції та розслідувати тяжкі кримінальні злочини.

До шахрайств з нерухомістю причетні поліцейські

Під час розслідування правоохоронці вважали, що до діяльності цієї групи злочинців можуть бути причетні київські поліцейські.

У 2016 році внутрішня безпека поліції разом з Генпрокуратурою прийшли з обшуками до карного розшуку київської поліції. Вони обшукували кабінети кількох правоохоронців, зокрема й заступника начальника одного з відділів карного розшуку Михайла Швалюка.

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Під час спецоперації в його робочому сейфі знайшли 104 тисячі доларів і копії документів на різну нерухомість. Прокурори вважали, що Швалюк причетний до квартирних афер – він збирав інформацію про людей напередодні того, як шахраї відбирали їхнє житло. Попри це, прокурори не знайшли переконливих доказів, щоб оголосити Швалюку підозру. Він продовжує працювати в карному розшуку.