Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов
Каждый украинец имеет гарантированное Конституцией право на получение земли в собственность бесплатно. Как его реализовать – читайте дальше.
Получить, например, можно сельскохозяйственный пай, пай под садоводство, участок под жилую застройку или участок под гараж. Об этом в прямом эфире 24 канала объяснил ведущий Артем Овдиенко.
Важно Закон о земле 2020 в Украине: текст закона и что он означает
5 шагов, как можно получить землю в Украине
► Шаг 1. На публичной кадастровой карте выбрать свободный участок в вашем регионе.
► Шаг 2. Решить, для чего именно вы планируете получить участок, и удостовериться, что его назначение вам подходит.
► Шаг 3. Выехать на место и убедиться, что на этом участке нет застроек.
► Шаг 4. Написать заявление с данными об участке, которые есть на публичной кадастровой карте, и передать еuj в ближайший ЦПАУ.
► Шаг 5. Дождаться ответа от местной власти. Она имеет месяц, чтобы решить, давать ли вам разрешение на разработку участка.
Получить свой пай – вполне реально, хотя нужно приложить определенные усилия. Также стоит понимать: чем ближе дата открытия рынка земли, тем больше будет желающих получить ее от государства.
Как получить землю от государства: смотрите видео
К слову, накануне Рада проголосовала за открытие рынка земли. Впрочем, подписание законопроекта заблокировали: на сайте парламента появилось 2 проекта постановлений, и до их рассмотрения подписывать его нельзя.
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранцы получат право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение земли будет касаться только участков, которые принадлежат пайщикам.
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