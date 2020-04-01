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      Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов

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      Иллюстративное фото / slovoidilo.ua

      Каждый украинец имеет гарантированное Конституцией право на получение земли в собственность бесплатно. Как его реализовать – читайте дальше.

      Получить, например, можно сельскохозяйственный пай, пай под садоводство, участок под жилую застройку или участок под гараж. Об этом в прямом эфире 24 канала объяснил ведущий Артем Овдиенко.

      Важно Закон о земле 2020 в Украине: текст закона и что он означает

      5 шагов, как можно получить землю в Украине

      Шаг 1. На публичной кадастровой карте выбрать свободный участок в вашем регионе.

      Шаг 2. Решить, для чего именно вы планируете получить участок, и удостовериться, что его назначение вам подходит.

      Шаг 3. Выехать на место и убедиться, что на этом участке нет застроек.

      Шаг 4. Написать заявление с данными об участке, которые есть на публичной кадастровой карте, и передать еuj в ближайший ЦПАУ.

      Шаг 5. Дождаться ответа от местной власти. Она имеет месяц, чтобы решить, давать ли вам разрешение на разработку участка.

      Получить свой пай – вполне реально, хотя нужно приложить определенные усилия. Также стоит понимать: чем ближе дата открытия рынка земли, тем больше будет желающих получить ее от государства.

      Как получить землю от государства: смотрите видео

      К слову, накануне Рада проголосовала за открытие рынка земли. Впрочем, подписание законопроекта заблокировали: на сайте парламента появилось 2 проекта постановлений, и до их рассмотрения подписывать его нельзя.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранцы получат право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение земли будет касаться только участков, которые принадлежат пайщикам.

      Як запроваджуватиметься ринок землі
      Как будет внедряться рынок земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Рынок земли
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