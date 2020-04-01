Як в Україні безкоштовно отримати землю: 5 простих кроків

Кожен українець має гарантоване Конституцією право на отримання землі у власність безкоштовно. Як його реалізувати – читайте далі.

Отримати, наприклад, можна сільськогосподарський пай, пай під садівництво, ділянку під житлову забудову чи ділянку під гараж. Про це у прямому ефірі 24 каналу пояснив ведучий Артем Овдієнко.

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5 кроків, як можна отримати землю в Україні

► Крок 1. На публічній кадастровій мапі обрати вільну ділянку у вашому регіоні.

► Крок 2. Вирішити, для чого саме ви плануєте отримати ділянку, і впевнитися, що її призначення вам підходить.

► Крок 3. Виїхати на місце і переконатися, що на цій ділянці немає забудов.

► Крок 4. Написати заяву з даними про ділянку, які є на публічній кадастровій мапі, і передати її в найближчий ЦНАП.

► Крок 5. Дочекатися відповіді від місцевої влади. Вона має місяць, аби вирішити, чи давати вам дозвіл на розробку ділянки.

Отримати свій пай – цілком реально, хоча потрібно докласти певних зусиль. Також варто розуміти: чим ближчою є дата відкриття ринку землі, тим більше буде охочих отримати її від держави.

Як отримати землю від держави: дивіться відео

До слова, напередодні Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Втім, підписання законопроєкту заблокували: на сайті парламенту з'явилися 2 проєкти постанов і до їх розгляду підписувати його не можна.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.



Як запроваджуватиметься ринок землі / Інфографіка 24 каналу