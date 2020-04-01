12:30
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як в Україні безкоштовно отримати землю: 5 простих кроків

      - Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / slovoidilo.ua

      Кожен українець має гарантоване Конституцією право на отримання землі у власність безкоштовно. Як його реалізувати – читайте далі.

      Отримати, наприклад, можна сільськогосподарський пай, пай під садівництво, ділянку під житлову забудову чи ділянку під гараж. Про це у прямому ефірі 24 каналу пояснив ведучий Артем Овдієнко.

      Важливо Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

      5 кроків, як можна отримати землю в Україні

      Крок 1. На публічній кадастровій мапі обрати вільну ділянку у вашому регіоні.

      Крок 2. Вирішити, для чого саме ви плануєте отримати ділянку, і впевнитися, що її призначення вам підходить.

      Крок 3. Виїхати на місце і переконатися, що на цій ділянці немає забудов.

      Крок 4. Написати заяву з даними про ділянку, які є на публічній кадастровій мапі, і передати її в найближчий ЦНАП.

      Крок 5. Дочекатися відповіді від місцевої влади. Вона має місяць, аби вирішити, чи давати вам дозвіл на розробку ділянки.

      Отримати свій пай – цілком реально, хоча потрібно докласти певних зусиль. Також варто розуміти: чим ближчою є дата відкриття ринку землі, тим більше буде охочих отримати її від держави.

      Як отримати землю від держави: дивіться відео

      До слова, напередодні Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Втім, підписання законопроєкту заблокували: на сайті парламенту з'явилися 2 проєкти постанов і до їх розгляду підписувати його не можна. 

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.

      Як запроваджуватиметься ринок землі
      Як запроваджуватиметься ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Ринок землі
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:29 Від COVID-19 у США можуть померти до 240 тисяч осіб, – Білий дім
      Новини світу 4130
      сьогодні , 10:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій
      Кіно 10365
      сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 21876
      сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
      Лікування 49171
      сьогодні , 08:03 Картинки з Днем сміху: потішна добірка
      Традиції 5830
      сьогодні , 10:11 Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці
      Новини України 13715
      сьогодні , 06:18 У Британії знайшли вівцю, яка лає та дружить з собаками: кумедні фото
      Курйозні новини 2204
      сьогодні , 06:00 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
      Новини України 12492
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Контратака на COVID-19: як Україна може виграти час та зберегти життя людей
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 05:00 Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 850 000 випадків, карантин можуть продовжити
      Соломія Ніколайчук
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук