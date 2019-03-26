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      Как понять, что митинг проплачен

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      Выезд на службу бойцов Национальной гвардии
      Выезд на службу бойцов Национальной гвардии / 24 канал

      Военнослужащие Национальной гвардии, которые несут службу по охране общественно порядка на массовых акциях в Киеве, рассказали 24 каналу, как они отличают проплаченные митинги от идейных.

      Нацгвардейцы обратили внимание на такие индикаторы проплаченных митингов:

      • люди ведут себя с минимальной активностью и никогда не добиваются конкретного результата;
      • их деятельность заключается в держании плакатов и выкрикивании лозунгов;
      • на заказных митингах всегда заметны те, кто руководит процессом;
      • проплаченные митинги всегда заканчиваются после того, как "старшие" согласовывают дальнейшие действия.

      Люди неактивны. Старший солдат, делопроизводитель отделения по работе с личным составом воинской части 3030 Владимир Черняк рассказал, что за время службы он научился замечать: когда люди стоят не за идею, они просто выкрикивают лозунги и не действуют активно.

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      "Как правило, на небольших митингах можно заметить, что люди старше 30 лет действуют не очень активно. Их деятельность заключается в держании плакатов и выкрикивании лозунгов. Если проанализировать митинги, то сложиться впечатление, что много людей недовольны властью. С другой стороны, если вычеркнуть из этого списка людей, которые отстаивают идею, можно сделать вывод, что на митинге много тех, кто банально зарабатывает деньги", – добавил он.

      По команде "старшего" – расходятся. Солдат срочной службы из этой же части Владислав Нагорный также добавил, что на заказных митингах всегда заметны те, кто руководит процессом.

      Когда люди стоят "не просто так", то у них есть такая фраза, которая мне нравится. В микрофон говорят: "Старшие, пожалуйста, подойдите сюда для подведения итогов. Будем думать, что делать дальше". После этой фразы минут 15-20, ну, может полчаса – и митинга как не было. Здесь, вроде люди стояли, кричали, что-то хотели, а через полчаса им уже ничего не нужно, хотя толком результата нет. Но митинг есть митинг. У меня есть своя задача, общаться с гражданами – это уже не мое дело,
      – пояснил он.

      Как добавил майор Андрей Руденок, "те люди, которые пришли стоять за свое, за свои права, за свою определенную идею, то они стоят – их видно, они никуда никогда не расходятся".

      Больше о том, что привлекает внимание бойцов Нацгвардии во время несения службы читайте в спецпроекте 24 канала: Национальная гвардия: кого и от кого она защищает

      К слову, в феврале в Киеве людей собрали на проплаченный митинг против проплаченных митингов, за участие в котором никому не заплатили.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Нацгвардія Деньги
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