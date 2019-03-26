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      Як зрозуміти, що мітинг проплачений

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      Виїзд на службу бійців Національної гвардії
      Виїзд на службу бійців Національної гвардії / 24 канал

      Військовослужбовці Національної гвардії, як несуть службу з охорони громадсько порядку на масових акціях у Києві, розповіли 24 каналу, як вони відрізняють проплачені мітинги від ідейних.

      Нацгвардійці звернули увагу на такі індикатори проплачених мітингів:

      • люди поводяться із мінімальною активністю та ніколи не домагаються конкретного результату;
      • їхня діяльність полягає у триманні плакатів і викрикуванні гасел;
      • на замовних мітингах завжди помітні ті, хто керує процесом;
      • проплачені мітинги завжди закінчуються після того, "старші" узгоджують подальші дії.

      Люди неактивні. Старший солдат, діловод відділення по роботі з особовим складом військової частини 3030 Володимир Черняк розповів, що за час служби він навчився помічати: коли люди стоять не за ідею, вони просто вигукують гасла і не діють активно.

      Читайте також: Пранкери зібрали сотню людей на мітинг за вигаданого кандидата: відео

      "Як правило, на невеликих мітингах можна помітити, що люди старше 30 років діють не дуже активно. Їх діяльність полягає у триманні плакатів і викрикуванні гасел. Якщо проаналізувати мітинги, то скластися враження, що багато людей незадоволені владою. З іншого боку, якщо викреслити з цього списку людей, які відстоюють ідею, можна зробити висновок, що на мітингу багато тих, хто банально заробляє гроші", – додав він.

      За командою "старшого" – розходяться. Солдат строкової служби із цієї ж частини Владислав Нагорний також додав, що на замовних мітингах завжди помітні ті, хто керує процесом.

      Коли люди стоять "не просто так", то у них є така фраза, яка мені подобається. В мікрофон кажуть: "Старші, будь ласка, підійдіть сюди для підведення підсумків. Будемо думати, що робити далі". Після цієї фрази хвилин 15-20, ну, може півгодини – і мітингу ніби не було. Тут, наче люди стояли, кричали, що хотіли, а через півгодини їм уже нічого не потрібно, хоча толком результату нема. Але мітинг є мітинг. У мене є своя задача, спілкуватися з громадянами – це вже не моє діло,
      – пояснив він.

      Як додав майор Андрій Руденок, "ті люди, які прийшли стояти за своє, за свої права, за певну свою ідею, то вони стоять – їх видно, вони нікуди ніколи не розходяться".

      Більше про те, що привертає увагу бійців Нацгвардії під час несення служби читайте у спецпроекті 24 каналу: Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

      До слова, у лютому у Києві людей зібрали на проплачений мітинг проти проплачених мітингів, за участь у якому нікому не заплатили.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Нацгвардія Протести Гроші
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