Как Порошенко использует приговор Януковичу перед выборами: мнение эксперта

Эксперты отмечают, что приговор Виктору Януковичу, а именно 13 лет тюрьмы за государственную измену, это намеренный пиар-ход перед президентскими выборами. Так Петр Порошенко сможет повесить себе еще один так называемый "орден".

Об этом в эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Милан Лелич.

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"Надо наблюдать за реакцией лидеров мнений и безымянных ботов в социальных сетях, которые привержены к Порошенко. Особенно надо учитывать, насколько активно они будут продвигать это как выдающуюся победу. Если на самом деле так будет, то будет смысл говорить, что это сделано для выборов", – сказал Лелич.

По его словам, возникают сомнения, что приговор Януковичу даст какой-то большой эффект или прирост к рейтингу Порошенко. Во-первых, до выборов два месяца, а за этот период может произойти большое количество событий. Украинцы уже не вспомнят об этом приговоре. Во-вторых, людей сейчас уже не очень волнует Янукович. О нем уже многие забыли.

За какое преступление осудили Виктора Януковича? 24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме, если он вернется в Украину.



Судебный процесс над Януковичем длился целых полтора года. Судили президента-беглеца по специальной заочной процедуре, без участия самого подозреваемого. Одним из главных доказательств вины Януковича, было его письмо-обращение к Кремлевскому руководству с просьбой ввести войска в Украину. После прочтения этого письма, на заседании Совета Федерации России было решено использовать российские подразделения на территории Украины.

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