Як Порошенко використає вирок Януковичу перед виборами: думка експерта

Експерти зазначають, що вирок Віктору Януковичу, а саме 13 років в'язниці за державну зраду, це навмисний піар-хід перед президентськими виборами. Так Петро Порошенко зможе повісити собі ще один так званий "орден".

Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Мілан Лєліч.

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"Треба спостерігати за реакцією лідерів думок і безіменних ботів в соціальних мережах, які прихильні до Порошенка. Особливо треба зважати, наскільки активно вони будуть просувати це як видатну перемогу. Якщо насправді так буде, то буде сенс говорити, що це зроблено до виборів", – сказав Лєліч.

За його словами, виникають сумніви, що вирок Януковичу дасть якийсь великий ефект чи приріст до рейтингу Порошенка. По-перше, до виборів понад два місяці, а за цей період може статися велика кількість подій. Українці вже не згадають про цей вирок. По-друге, людей нині вже не дуже хвилює Янукович. Про нього вже багато забули.

За який злочин засудили Віктора Януковича? 24 січня Оболонський районний суд Києва оголосив вирок обвинуваченому у державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу. Йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці, якщо він повернеться в Україну.



Судовий процес над Януковичем тривав цілих півтора року. Судили президента-втікача за спеціальною заочною процедурою, без участі самого підозрюваного. Одним з головних доказів вини Януковича, був його лист-звернення до Кремлівського вищого керівництва з проханням ввести війська в Україну. Після зачитування цього листа, на засіданні Ради Федерації Росії було вирішено використати російські підрозділи на території України.

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