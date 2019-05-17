22:49
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, сегодня
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, сегодня
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Схемы
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как Порошенко пренебрегает интересами Украины в пользу своего друга: впечатляющее расследование

      Схемы 59 Читати новину українською

      Кроме военного фронта, в Украине есть также дипломатический. Это когда официальный Киев вводит экономические и политические санкции, под действие которых попадают в основном российские и молдавские компании, подконтрольные РФ. Журналисты выяснили, как договаривались президент Украины Петр Порошенко и молдавский олигарх Влад Плахотнюк и почему бизнес-интересы стали выше геополитических.

      Что известно о "Приднестровской молдавской республике"

      Напомним, что самопровозглашенная "Приднестровская молдавская республика" или коротко "ПМР" остается не признанной миром более четверти века.

      Читайте также: Команда Зеленского ответила на неудобные вопросы журналистов программы "Схемы"

      Этот регион Молдовы на левом берегу Днестра граничит с Украиной. Он, подстрекаемый Россией, претендует на автономность, имеет свою валюту, администрацию, законы и фактически управляется из РФ – что установлено ключевыми международными организациями и миротворческими миссиями.

      Ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины при МИД Елена Снигирь пояснила, что "ПМР" не является самостоятельным субъектом. Все решения, которые принимаются в Тирасполе, так или иначе проходят верификацию в России. Приднестровье – такая же "кукла" для РФ, как Абхазия или Осетия – то же, во что они сейчас превращают "ОРДЛО".

      "Приднестровская молдавская республика" на карте

      Летом 2018 года Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о полном выводе российских войск, оружия и боеприпасов с территории Приднестровья. В конце концов, по меньшей мере полторы тысячи российских военных находятся там и до сих пор. За это Приднестровье кое-где называют "русским военным анклавом".

      Стоит добавить, что между Украиной и Молдовой есть нечто общее. В обеих странах в отдельных регионах царят сепаратистские настроения, инспирированные Россией. В обеих странах годами остается оккупированной часть территорий. В обеих странах РФ держит свои войска – против воли, собственно, самих стран. И если Украина сейчас требует от России прекратить военную агрессию, то в Молдове, похоже, после десятков лет неопределенности, и после избрания пророссийского президента Додона, начинают мириться с властью так называемой республики.

      Сотрудничество с Украиной

      2 мая 2018 года Совет Национальной безопасности и обороны Украины решил применить санкции к ряду физических и юридических лиц. За две недели президент подписал решение СНБО. Впоследствии в течение двух месяцев СНБО и президент дополняли список. Тогда он насчитывал более 800 юридических лиц, большинство из которых – российские компании. Однако, есть и два предприятия из Приднестровья. Это Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр в Тирасполе и Молдавский металлургический завод.

      Молдавский металлургический завод

      Внесение компании в санкционный список в Украине означает "усложнение ей жизни" всеми касательными госструктурами. Например, Нацбанк может заморозить фирме счета и не позволить перевод на них средств, а Госфинмониторинг просит докладывать им о возможных подозрениях относительно сотрудничества с подсанкционной фирмой. Конкретно для Молдавского металлургического завода это означает, прежде всего, что украинские фирмы не будут торговать с этим предприятием: не поставлять на завод ключевое сырье (металлолом) и не будут покупать у завода готовую продукцию.

      Относительно непризнанной "ПМР" Украина должна, прежде всего, руководствоваться своими собственными национальными интересами, исходя из тех рисков и угроз, которые несет с собой существование этого сепаратистского анклава на территории Молдовы. Так, угрозы для Украины несут как российский военный контингент, так и формирования самой "ПМР",
      – пояснил заведующий Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.

      Что известно о Молдавском металлургическом заводе?
      Это предприятие построили еще в 80-х годах. Основная деятельность – переработка лома и дальнейшее производство металлопроката. Его называют "флагманом тяжелой индустрии "Приднестровской молдавской республики". Это и не удивительно, ведь, например, годовой доход завода за 2017 год составляет 217 миллионов долларов, тогда как годовой бюджет всей самопровозглашенной "республики" – 234 миллиона. Де-юре Рыбницкий металлургический завод расположен на территории Молдовы, а де-факто – под контролем администрации непризнанной республики, куда и платит налоги.

      Металлургический завод в Рыбнице связывали с влиятельным российским олигархом Алишером Усмановым, который неоднократно возглавлял список самых богатых людей России, а Минфин США официально включил его в список людей, приближенных к президенту Владимиру Путину.

      Президент России Путин вручил Усманову госнаграду в Кремле

      Как обнаружили журналисты "Схемы" і RISE Moldova к торговле с заводом сепаратистов причастен молдавский олигарх Плахотнюк, а его "давняя дружба" с Петром Порошенко, похоже, открыла путь украинскому металлолому на завод в Приднестровье – регионе, "независимость" которого Украина официально не признает.

      ​Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Коломойский: в Украине есть два афериста, которые рассказывали мне, как общаться с Зеленским
      сегодня
      580
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Санкции Бюджет Журналисты СНБО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      сегодня , 22:02 Яку свиню підклав "Народний фронт" Зеленському?
      Артем Овдієнко 933
      Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 19:54 Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 318
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сегодня , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 703
      Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      сегодня , 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      Олександр Бевза 245
      Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      сегодня , 18:04 Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      Ірина Поліщук 268
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук