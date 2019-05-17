Как Порошенко пренебрегает интересами Украины в пользу своего друга: впечатляющее расследование

Кроме военного фронта, в Украине есть также дипломатический. Это когда официальный Киев вводит экономические и политические санкции, под действие которых попадают в основном российские и молдавские компании, подконтрольные РФ. Журналисты выяснили, как договаривались президент Украины Петр Порошенко и молдавский олигарх Влад Плахотнюк и почему бизнес-интересы стали выше геополитических.

Что известно о "Приднестровской молдавской республике"

Напомним, что самопровозглашенная "Приднестровская молдавская республика" или коротко "ПМР" остается не признанной миром более четверти века.

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Этот регион Молдовы на левом берегу Днестра граничит с Украиной. Он, подстрекаемый Россией, претендует на автономность, имеет свою валюту, администрацию, законы и фактически управляется из РФ – что установлено ключевыми международными организациями и миротворческими миссиями.

Ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины при МИД Елена Снигирь пояснила, что "ПМР" не является самостоятельным субъектом. Все решения, которые принимаются в Тирасполе, так или иначе проходят верификацию в России. Приднестровье – такая же "кукла" для РФ, как Абхазия или Осетия – то же, во что они сейчас превращают "ОРДЛО".

"Приднестровская молдавская республика" на карте

Летом 2018 года Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о полном выводе российских войск, оружия и боеприпасов с территории Приднестровья. В конце концов, по меньшей мере полторы тысячи российских военных находятся там и до сих пор. За это Приднестровье кое-где называют "русским военным анклавом".

Стоит добавить, что между Украиной и Молдовой есть нечто общее. В обеих странах в отдельных регионах царят сепаратистские настроения, инспирированные Россией. В обеих странах годами остается оккупированной часть территорий. В обеих странах РФ держит свои войска – против воли, собственно, самих стран. И если Украина сейчас требует от России прекратить военную агрессию, то в Молдове, похоже, после десятков лет неопределенности, и после избрания пророссийского президента Додона, начинают мириться с властью так называемой республики.

Сотрудничество с Украиной

2 мая 2018 года Совет Национальной безопасности и обороны Украины решил применить санкции к ряду физических и юридических лиц. За две недели президент подписал решение СНБО. Впоследствии в течение двух месяцев СНБО и президент дополняли список. Тогда он насчитывал более 800 юридических лиц, большинство из которых – российские компании. Однако, есть и два предприятия из Приднестровья. Это Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр в Тирасполе и Молдавский металлургический завод.

Молдавский металлургический завод Внесение компании в санкционный список в Украине означает "усложнение ей жизни" всеми касательными госструктурами. Например, Нацбанк может заморозить фирме счета и не позволить перевод на них средств, а Госфинмониторинг просит докладывать им о возможных подозрениях относительно сотрудничества с подсанкционной фирмой. Конкретно для Молдавского металлургического завода это означает, прежде всего, что украинские фирмы не будут торговать с этим предприятием: не поставлять на завод ключевое сырье (металлолом) и не будут покупать у завода готовую продукцию. Относительно непризнанной "ПМР" Украина должна, прежде всего, руководствоваться своими собственными национальными интересами, исходя из тех рисков и угроз, которые несет с собой существование этого сепаратистского анклава на территории Молдовы. Так, угрозы для Украины несут как российский военный контингент, так и формирования самой "ПМР",

– пояснил заведующий Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. Что известно о Молдавском металлургическом заводе?

Это предприятие построили еще в 80-х годах. Основная деятельность – переработка лома и дальнейшее производство металлопроката. Его называют "флагманом тяжелой индустрии "Приднестровской молдавской республики". Это и не удивительно, ведь, например, годовой доход завода за 2017 год составляет 217 миллионов долларов, тогда как годовой бюджет всей самопровозглашенной "республики" – 234 миллиона. Де-юре Рыбницкий металлургический завод расположен на территории Молдовы, а де-факто – под контролем администрации непризнанной республики, куда и платит налоги. Металлургический завод в Рыбнице связывали с влиятельным российским олигархом Алишером Усмановым, который неоднократно возглавлял список самых богатых людей России, а Минфин США официально включил его в список людей, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Президент России Путин вручил Усманову госнаграду в Кремле

Как обнаружили журналисты "Схемы" і RISE Moldova к торговле с заводом сепаратистов причастен молдавский олигарх Плахотнюк, а его "давняя дружба" с Петром Порошенко, похоже, открыла путь украинскому металлолому на завод в Приднестровье – регионе, "независимость" которого Украина официально не признает.

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