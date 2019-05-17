Як Порошенко нехтує інтересами України на користь свого друга: вражаюче розслідування

Окрім військового фронту, в Україні є також дипломатичний. Це коли офіційний Київ запроваджує економічні та політичні санкції, під дію яких потрапляють здебільшого російські та молдовські компанії, підконтрольні РФ. Журналісти з'ясували, як домовлялись "старі друзі" – президент України Петро Порошенко та молдовський олігарх Влад Плахотнюк і чому бізнес-інтереси стали вищими за геополітичні.

Що відомо про "Придністровську молдовську республіку"

Нагадаємо, що самопроголошена "Придністровська молдовська республіка" або коротко "ПМР" залишається не визнаною світом понад чверть століття.

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Цей регіон Молдови на лівому березі Дністра межує з Україною. Він, підбурюваний Росією, претендує на автономність, має свою валюту, адміністрацію, закони й фактично контролюється з РФ – що встановлено ключовими міжнародними організаціями та миротворчими місіями.

Провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України при МЗС Олена Снігир пояснила, що "ПМР" не є самостійним суб'єктом. Усі рішення, які приймаються в Тирасполі, так чи інакше проходять верифікацію в Росії. Придністров'я – така сама "лялька" для РФ, як Абхазія чи Осетія – те саме, на що вони зараз перетворюють "ОРДЛО".



"Придністровська молдовська республіка" на карті

Влітку 2018 року Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію про повне виведення російських військ, зброї та боєприпасів з території Придністров'я. Зрештою, щонайменше півтори тисячі російських військових ​перебувають там і досі. Через це Придністров'я подекуди називають "російським військовим анклавом".

Варто додати, що між Україною та Молдовою є дещо спільне. В обох країнах в окремих регіонах панують сепаратистські настрої, інспіровані Росією. В обох країнах роками залишається окупованою частина територій. В обох країнах РФ тримає свої війська – проти волі, власне, самих країн. І якщо Україна нині вимагає від Росії припинити військову агресію, то в Молдові, схоже, після десятків років невизначеності, та після обрання проросійського президента Додона, починають миритися з владою так званої республіки.

Співпраця з Україною

2 травня 2018 року Рада Національної безпеки й оборони України вирішила застосувати санкції до низки фізичних та юридичних осіб. За два тижні президент підписав рішення РНБО. Згодом протягом двох місяців РНБО та президент доповнювали список. Тоді він налічував понад 800 юридичних осіб, більшість з яких – російські компанії. Однак, є і два підприємства з Придністров'я. Це Дністровсько-Прутський інформаційно-аналітичний центр в Тирасполі та Молдовський металургійний завод.

Молдовський металургійний завод Внесення компанії до санкційного списку в Україні означає "ускладнення їй життя" всіма дотичними держструктурами. Наприклад, Нацбанк може заморозити фірмі рахунки та не дозволить переведення на них коштів, а Держфінмоніторинг просить доповідати їм про можливі підозри щодо співпраці з підсанкційною фірмою. Конкретно для Молдовського металургійного заводу це означає, передусім, що українські фірми не торгуватимуть з цим підприємством: не постачатимуть на завод ключову сировину (металобрухт) та не купуватимуть у заводу готову продукцію. Щодо невизнаної "ПМР" Україна має, перш за все, керуватися своїми власними національними інтересами, виходячи з тих ризиків і загроз, які несе з собою існування цього сепаратистського анклаву на території Молдови. Так, загрози для України несуть як російський військовий контингент, так і формування самої "ПМР",

– пояснив завідувач Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

Що відомо про Молдовський металургійний завод?Це підприємство побудували ще у 80-х роках. Основна діяльність – переробка брухту та подальше виробництво металопрокату. Його називають "флагманом важкої індустрії "Придністровської молдовської республіки". Це і не дивно, адже, наприклад, річний дохід заводу за 2017 рік становить 217 мільйонів доларів, тоді як річний бюджет всієї самопроголошеної "республіки" – 234 мільйони. Де-юре Рибницький металургійний завод розташований на території Молдови, а де-факто – під контролем адміністрації невизнаної республіки, куди й платить податки.

Металургійний завод у Рибниці пов'язували із впливовим російським олігархом Алішером Усмановим, який неодноразово очолював список найбагатших людей Росії, а Мінфін США офіційно включив його в список людей, наближених до президента Володимира Путіна.



Президент Росії Путін вручив Усманову держнагороду в Кремлі

Як виявили журналісти "Схеми" і RISE Moldova до торгівлі з заводом сепаратистів причетний молдовський олігарх Плахотнюк, а його "давня дружба" з Петром Порошенком, схоже, відкрила шлях українському металобрухту на завод у Придністров’ї – регіоні, "незалежність" якого Україна офіційно не визнає.

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