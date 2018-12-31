Как Порошенко шантажирует владельцев телеканалов

Став президентом, Порошенко с первых дней чувствовал необходимость ограничить влияние критических голосов. Банковая прибегла к циничному сценарию.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил Сергей Лещенко.

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По его словам, Порошенко заручился лояльностью крупных телеканалов, втянув их владельцев-олигархов в коррупционные заговоры. Например, Ахметов был пайщиком схемы "Роттердам +", а его медиа гарантировали положительное освещение Порошенко.

Владельцев мелких телеканалов, таких как "112 Украина" и NewsOne, принадлежащих Медведчуку, Порошенко шантажировал проблемами с лицензиями и решением Верховной Рады о наложении санкций. В итоге, вырисовалась абсурдная медиа-картинка, когда в одном эфире звучат откровенно антиукраинские тезисы и создается режим максимального благоприятствования для действующего президента,

– сказал народный депутат.

Он добавил, что никакого решения Совет безопасности, подконтрольный Порошенко, относительно обращения парламента по "112 Украина" и NewsOne не принимал.

"Порошенко захотел создать своего отдельного игрока среди новостных телеканалов. Им стал телеканал "Прямой" – это плод договорняка Порошенко и окружения Януковича", – заявил Лещенко.

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 31 декабря 2018