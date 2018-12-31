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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Як Порошенко шантажує власників телеканалів

      78 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Ставши президентом, Порошенко з перших днів відчував необхідність обмежети вплив критичних голосів. Банкова вдалася до цинічного сценарію.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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      За його словами, Порошенко заручився лояльністю великих телеканалів, втягнувши їх власниік-олігархів у корупційні змови. Наприклад, Ахметов був пайщиком схеми "Роттердам +", а його медіа гарантували позитивне висвітлення Порошенка.

      Власників дрібних телеканалів, як "112 Україна" та NewsOne, що належить Медведчуку, Порошенко шантажував проблемами з ліцензіями та рішенням Верховної Ради про накладення санкцій. У підсумку, вималювалася абсурдна медіа-картинка, коли в одному ефірі лунають відверто антиукраїнські тези та створюється режим максимального сприяння для чинного президента,
      – сказав народний депутат. 

      Він додав, що жодного рішення Рада безпеки, підконтрольна Порошенку, за зверненням парламенту щодо "112 Україна" та NewsOne не ухвалила.

      "Порошенко захотів створити свого окремого гравця серед новинних телеканалів. Ним став телеканал "Прямий" – це плід договорняка Порошенко і оточення Януковича, – заявив Лещенко.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенко "Чесна політика" за 31 грудня 2018

       

      Теги: Новини України ЗМІ Блок Петра Порошенка Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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