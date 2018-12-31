15:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Чесна політика
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Як медіа-імператор Порошенко маніпулює українцями

      Чесна політика 462 Читать новость на русском

      Петро Порошенко за роки свого керівництва примудрився зруйнувати єдність українських журналістів. Нинішній президент зумів поєднати з одного боку договорняки з найбільш одіозними представниками минулої влади, а з іншого боку – змоделював під себе медіа-ландшафт України.

      Власником каналу "112" став маловідомий депутат Тарас Козак з "Опозиційного блоку". Львів'яни пам’ятають про нього з часів Леоніда Кучми, коли Козак очолював митницю в тандемі з молодшим братом Віктора Медведчука, що керував податковою.

      Читайте також: Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку

      Зараз Козак є ширмою Медведчука для оформлення медіа-власності. Окрім "112 Україна", на нього записали також телеканалу NewsOne. Таким чином, Медведчук закінчив переоформлення телевізійних активів на наближених осіб.

      Інша медійна новина закінчення року вражає цинізмом – колишній глава адміністрації Порошенко Борис Ложкін і депутат від "БПП" Григорій Шверк начебто виставили на продаж "Наше Радіо". Ця радіостанція, якою володіла родина Януковича через їх смотрящего Сергія Курченка, потрапила до Ложкіна і Шверк як своєрідна плата за лояльність влади Порошенка до Курченка.

      Всупереч безлічі кримінальних справ, всі свої медіа-активи Курченко за нинішньої влади зберіг недоторканими, ніхто їх не конфіскував і не передав в Агентство з управління активів. А такі послуги на ринку політичної корупції коштують недешево.

      Таким чином, продавши "Наше Радіо", оточення Порошенка може легалізувати в грошовому вигляді свій "гонорар", нібито отриманий від Курченка за збереження у нього його медіа-активів. Ціну питання озвучують в 4-5 мільйонів доларів. Ці дві новини – це діагноз владі Порошенка.

      Янукович Порошенко президент України вибори
      Віктор Янукович

      Попередник Порошенка Віктор Янукович багато речей недооцінював та ігнорував. Він думав, що інтернет – це докучливі мухи, які не впливають на громадську думку та для нього жодної загрози не несе.

      Головний наголос він робив на телевізійні канали олігархів, які працювали потужним інструментом пропаганди, а власників цих телеімперій він контролював за допомогою або спільною участі в партії регіонів, або силовиків.

      Вагу інтернету Янукович зрозумів уже через три роки після обрання, коли побачив, що суспільство все одно знає про теми-табу, які блокувалися на телеканалах. Наприклад, тільки в інтернеті писали про аферу з привласненням резиденції Межигір'я, але соціологічні дослідження показали – половина громадян знали про цю шахрайську схему.

      Тому в 2013 році один зі штабів Януковича почав серію інтернет-атак: було створено фейковий сайт "Українська кривда", де публікувалася викривлена інформація на базі перехоплених спецслужбами телефонних розмов, антикорупційних активістів з руху "Чесно" почали переслідувати під надуманими кримінальними справами тощо. Але Янукович не встиг взяти інтернет під контроль – він втратив владу та втік до Росії.

      Петро Порошенко був явно розумнішим за Януковича та за своїми ознаками більш медійним політиком. Порошенко не боявся виступати в ефірах та сам володів "5 каналом", який в потрібний момент використовував для трансляції потрібних месиджів.

      Тож, ставши президентом, Порошенко з перших днів відчував необхідність обмежети вплив критичних голосів. Банкова вдалася до цинічного сценарію.

      Перше, Порошенко заручився лояльністю великих телеканалів, втягнувши їх власниік-олігархів у корупційні змови. Наприклад, Ахметов був пайщиком схеми "Роттердам +", а його медіа гарантували позитивне висвітлення Порошенка.

      112 NewsOne Медведчук
      NewsOne та  "112 Україна"

      Друге, власників дрібних телеканалів, як "112 Україна" та NewsOne, що належить Медведчуку, Порошенко шантажував проблемами з ліцензіями та рішенням Верховної Ради про накладення санкцій.

      У підсумку, вималювалася абсурдна медіа-картинка, коли в одному ефірі лунають відверто антиукраїнські тези та створюється режим максимального сприяння для чинного президента. Жодного рішення Рада безпеки, підконтрольна Порошенку, за зверненням парламенту щодо "112 Україна" та NewsOne не ухвалила.

      Третє, Порошенко захотів створити свого окремого гравця серед новинних телеканалів. Ним став телеканал "Прямий" – це плід договорняка Порошенко і оточення Януковича.

      Раніше канал називався "Тоніс" і належав синові екс-президента, а потім, замість того, щоб бути конфіскованим або хоча б з переданими агентству з управління активів, він раптом змінив бренд і став належати людям з оточення Порошенко.

      Прямий Порошенко ЗМІ ЗМІ олігархів
      Телеканал "Прямий"

      Четверте, розруливши ситуацію з телеканалами, Порошенко вдався до більш глибинної зачистки медіа-середовища. Він створив чорні та білі списки. Чорні – це критично налаштовані до президента експерти та політики, яких заборонено запрошувати в ефіри. Білі – це провладні голоси, яких зобов'язані кликати на телеканали, якщо власник не хоче мати проблем. Обидва варіанти списків формує адміністрація президента.

      Також Порошенко розколов спільноту, впровадив туди своїх агентів. Перше – це "лидери общественного мнения" з російської мови – тобто проплачені експерти, які подорожують з ефіру на ефір.

      Другий рецепт із книги президентської ганьби – це найм на роботу так званих "порохоботів" – маловідомих людей, яким за допомогою штучної розкрутки дали завдання розкручувати потрібні теми та гасити невигідні владі.

      Третє, Порошенко перетягнув на свій бік деяких журналістів та медіа-критиків. Це ледь не завершилося відключенням від ефіру на "Суспільному" телеканалі програм журналістських розслідувань "Схеми" та "Наші гроші", яких почали звинувачувати в порушенні стандартів при висвітленні зв'язків Порошенка та Медведчука.

      За п'ять років ситуація з медіа-солідарністю змінилася, оскільки Януковичу протистояло організоване співтовариство незалежних журналістів, які не приймали правила гри, працювали в невеликих медіа, в інтернеті, на маленьких телеканалах.

      А Порошенко вдався до маніпуляцій цим середовищем, щоб зрештою досягнути тих же цілей, які перед собою ставив Янукович: перебування при владі з метою безкарного збагачення. Попри те, що Порошенко однією рукою контролює медіа-середовище в країні, а другою домовляється з соратниками Януковича і Медведчука – це не дозволило йому отримати народну любов.

      Читайте також: Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"

      На найближчих виборах ми маємо шанс не просто змінити владу, але довести – брудні змови, цензура, розкол медіа-середовища не спрацюють, якщо суспільство вимагає чесної політики. Яка зрештою працюватиме в інтересах усіх громадян, а не кількох корумпованих сімей.

      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Відеоблоги Петро Порошенко Блок Петра Порошенка ЗМІ Віктор Медведчук Чесна політика Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як медіа-імператор Порошенко маніпулює українцями
      сьогодні , 14:01 Як медіа-імператор Порошенко маніпулює українцями
      Сергій Лещенко 462
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 13:00 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 177
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сьогодні , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 426
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 11:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 6941
      Як Порошенко підриває імідж України в світі
       19 вересня 2017 , 07:00
      Американські лобісти не врятували президента Порошенка від неприємних запитань
      4 липня 2017 , 16:00
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
       18 листопада , 14:00
      Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
       4 серпня , 21:00
      Верховна Рада розійшлася на канікули з величезними боргами по реформах
       21 липня 2017 , 18:00
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
       сьогодні , 17:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук