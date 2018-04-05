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Как повлияют новые факты по делу Скрипаля на международные отношения: объяснение эксперта

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Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара убежден, что россияне используют ситуацию с "Северным поток" и делом Скрипаля, чтобы вырастить очередное яблоко раздора.

Об этом он сказал в прямом эфире 24 Канала.

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"Безусловно, это одна из причин отравления Скрипаля. Если бы Британия не теряла своих глобальных позиций – не только Brexit – в течение года, который прошёл, Тереза ​​Мэй была неспособна собрать свой парламент и определить определенную стратегию, каким образом Великобритания себя будет вести после выхода с ЕС", – прокомментировал Хара.

Эксперт заверил, что большое количество военно-воздушных баз закрыли. Они были направлены против условного противника СССР.

Это показало, что Британия более слабая, чем была до этого. Россия, как хищник, использовала это. Она пыталась показать, кто в доме хозяин,
– сказал Хара.

Он добавил, что для немцев и немецких корпораций очень важно избавиться от нестабильного или такого, который может вызвать определенные проблемы, направления российского экспорта, как Украина.

К слову, организация по запрещению химического оружия отказала России в проведении совместного расследования дела об отравлении российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Теги: Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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