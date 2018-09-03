Как повлиял "свадебный визит" Путина на отношения между Австрией и Украиной

Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе главы австрийской дипломатии Карин Кнайссль повредило репутации Австрии в Украине.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил агентству APA, пишет Salzburger Nachrichten.

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Мои переговоры в Украине показывают, что эта свадьба очень повредила репутации Австрии в Украине

– сказал Щерба.

Александр Щерба не подтвердил, что визит в Киев канцлера Австрии Себастьяна Курца, запланированный на 4 сентября, связан с тем, что приглашение Путина на свадьбу разозлило Украину.

"Нужно спросить об этом сторону, которая инициировала визит", – заявил посол.

В то же время он выразил надежду на "будущее в общем европейском пространстве" и назвал оба государства "друзьями и партнерами", соединенными общим прошлым и настоящим.

Напомним, 18 августа 53-летняя глава МИД Австрии Карин Кнайсль отпраздновала свадьбу, на которую пригласила президента России Владимира Путина.