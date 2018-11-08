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      Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине: советы от Супрун

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      Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине
      Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине / Иллюстративное фото

      Ежегодно человечество производит более 2 миллиардов тонн мусора, а эксперты прогнозируют, что такими темпами количество отходов может вырасти до почти 3,5 миллиарда тонн всего до 2050 года. Однако улучшить ситуацию поможет сортировка и переработка мусора.

      Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Отходы гниют на свалках, загрязняют океаны и разрушают экосистемы, и негативно влияют на здоровье людей.

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      В большинстве стран с низким уровнем дохода более 90% мусора просто гниет на свалках или сжигается. Это становится причиной распространения инфекционных болезней и повышает риски появления респираторных заболеваний, особенно у детей и людей пожилого возраста.

      Однако мусор и отходы можно использовать разумно. Вот несколько ресурсов, которые помогут правильно сортировать мусор и посоветуют, куда его можно сдавать:

      Мобильное приложение "Сортируй" поможет определить тип мусора, а также то, как его подготовить к переработке. Приложение также поможет найти ближайшую станцию ​​сортировки.

      Полезный интерактивный ресурс Garbage31 наглядно показывает, что происходит с разным типом мусора, сколько нужно времени на его естественное разложение и содержит карту с пунктами приема по Украине.

      На Facebook-странице "Украина БЕЗ мусора" можно найти множество информации о сортировке и правилах приема мусора, адреса пунктов приема.

      Сміття сортування переробка екологія розкладання сміття інфографіка

      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Советы Ульяна Супрун Экология Здоровье
      Источник: 24 канал
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