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Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда

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Пасха 2018 в мире
Пасха 2018 в мире / Фото из открытых источников

Традиции празднования Пасхи в разных странах мира довольно похожи, однако празднование Пасхи в некоторых уголках планеты может удивить и даже шокировать. Шоколадный билби, бараньи головы, шествие грешников, сожжение чучела Иуды, катание яиц по газону и прибивание живых людей к крестам – это лишь несколько пасхальных традиций из десяти стран мира, о которых мы вам расскажем.

Германия

В пятницу и субботу, которые предшествуют Пасхе, в Германии никто не работает. В Страстную пятницу немцы обязательно потребляют рыбу. А в субботу вечером устраивают большой Пасхальный костер. Он символизирует конец зимы и сгорание всех плохих чувств. Кроме того, во время субботних гуляний немцы соревнуются, у кого крепче пасхальные яйца. Однако там яйцами не "бьются", а скатывают их со склонов.

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Як святкують Великдень у Німеччині
На пасху в Германии деревья украшают расписанными яйцами

По немецкому поверью, пасхальный зайчик разукрашивает пасхальные яйца и прячет их в саду. Поэтому утром на Пасху после церковной службы дети с удовольствием ищут эти писанки, а также корзины с лакомствами, которые родители бережно спрятали накануне. Во второй половине Пасхи немецкие семьи посещают друзей и родственников и пьют вместе чай.

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом в Германии является запеченная рыба, которую украшают "пасхальными колокольчиками" – нарциссами. Также на праздничном столе присутствуют баранина в виде торта и жареный ягненок со спаржей и картофелем. На десерт в Германии лакомятся пирогом, очень похожим на украинский кулич. В тесто пирога добавляют изюм, заплетают его в виде косы и запекают в продолговатой форме.

Австралия

Главный символ Пасхи в Австралии – не пасхальный кролик, как во многих странах мира, а билби. Это редкое туземное животное этого континента, в форме которой австралийцы любят делать праздничные гостинцы, в частности шоколадные яйца.

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Пасху в Австралии празднуют на природе. Так как австралийцы верят, что в этот праздник очищается воздух, а вода в источниках приобретает свойства, похожие на свойства святой воды. Кроме того, на Пасху в Австралии каждый год проходит фестиваль больших воздушных шаров, сделанных в виде пасхальных яиц. К слову, отдыхают австралийцы на Пасху аж 4 дня.

Великдень в Австралії
Традиционным пасхальным животным в Австралии является билби

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом у австралийцев считается жареная баранина, говядина или цыпленок. На гарнир подают жареные овощи – картофель, морковь, кабачок, фасоль, горох или брокколи. Что касается десерта, то австралийцы любят полакомиться традиционным тортом из безе, украшенным фруктами, киви, клубникой, ананасами и мандаринами. Кроме того, популярны на Пасху сладкие горячие булочки (Hot Cross Bun). Их в Австралии едят на пасхальный завтрак перед обязательным посещением церкви.

Мексика

Пасху в Мексике празднуют почти две недели. В Страстную пятницу стартует Пасхальный карнавал с роскошными постановками страстей Христовых, танцами и фейерверками. Над улицами развешивают гирлянды из пестрой бумаги. А в субботу развешивают кукол Иуды из папье-маше, к которым цепляют петарды и хлопушки. К концу дня этих кукол взрывают. На Пасху в воскресенье в Мексике проводится богослужение и святое причастие. А после них проходят финальные постановки страстей Христовых, после чего семьи расходятся по домам или же танцуют на улицах.

Святкування Великодня у Мексиці
В Мексике на Пасху развешивают кукол предателя Иуды

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Праздничное меню:

На Пасху в Мексике традиционно едят приготовленного на гриле поросенка. Лакомятся мексиканцы и необычно для нас приготовленной бараниной: бараньи головы фаршируют печенью, беконом и травами и слегка обжаривают в масле. Затем выкладывают эти головы на круглое блюдо вместе с бараньими ногами, отваренными в белом бульоне, и бараньими зобными железами, обжаренными в беконе, с крокетами из языков и мозгов и крутонами. Блюдо поливают соусом велюте с луком.

Великобритания

Перед Пасхой в Британии все школы закрываются на две недели. С пятницы до наступления Пасхи в церквях затихают колокола. А в воскресенье британцы посещают Пасхальную службу, после которой поздравляют друг друга с завершением поста и началом новой жизни. В этот день принято надевать новую одежду, которая символизирует конец сезона плохой погоды и наступление весны. Церкви на Пасху украшают ветками деревьев с почками, нарциссами и разукрашенными яйцами. На Пасхальную службу англичане, как и украинцы, несут святить корзины, наполненные яйцами, хлебом и другой едой. После церковной службы – проводят время в кругу семьи.

Как и в Германии, в Британии дети просыпаются в воскресенье и видят, что пасхальный заяц оставил для них корзинки со сладостями, а также спрятал яйца, которые они расписывали на прошедшей неделе. Поэтому малыши берутся искать эти яйца по всему дому. Ребенок, который соберет больше всего яиц, получает приз.

Великдень в Англії
На Пасху в Британии дети собирают раскрашенные яйца

Праздничное меню:

В Англии традиционными пасхальными блюдами являются баранина с овощами, запеченная свинина, медово-чесночные фрикадельки, весенний салат, глазированные яблоками сосиски, сдобные булочки и специальный пасхальный торт. Кроме того, в Англии существует традиция дарить знакомым и незнакомым детям на улице сладости.

Италия

Пасхе предшествует Страстная пятница, в которую в Италии чтят память Страстей Христовых и традиционно не едят мясо. Ночью по улицам городов проходят костюмированные крестные шествия с участием "кающихся грешников", которые несут с собой оковы и зажженные факелы. День Страстной субботы в Италии полон молчания. В этот день вспоминается схождении Христа в ад.

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На Пасху тысячи итальянцев собираются на главной площади Рима, чтобы услышать поздравление Папы. А затем собираются в кругу семьи, устраивают пасхальный завтрак, едят раскрашенные яйца, творожную пасху и неаполитанский пирог.

Празднуют итальянцы и Светлый понедельник после Пасхи. Этот день в основном итальянцы проводят на природе, устраивая прогулки и пикники.

Великдень в Італії
На Пасху в Италии тысячи людей сходятся на мессу Папы Римского

Праздничное меню:

Главное пасхальное блюдо в Италии – это жареная баранина с артишоками или козленок. Что касается выпечки, то самой распространенной в Италии является коломба – что-то вроде украинской паски, однако с ярким лимонным ароматом. Правда, пасхальная выпечка в каждом регионе страны разнится. Так, в Милане пекут пасхальный кекс в виде голубя с миндалем и сахарными шариками. На юге Италии пекут пирог с кусками сыра пекорино, пармезаном, колбасой разных сортов и вареными яйцами. А сицилийцы пекут открытый пирог с сыром и отваренной в воде пшеницей и цукатами. Однако ни одна Пасха в Италии не обходится без лигурийского блюда Тorta pasqualina. Это особый пирог, начиненный шпинатом и яйцами.

США

В США на Пасху семьи обязательно посещают церковь. Служба сопровождается коллективным пением в честь восставшего из царства мертвых Иисуса Христа. После этого детям дарят корзинки от "пасхального зайчика", который наполнил их цветными яйцами и сладостями.

Очень популярной пасхальной игрой в США является катание яиц по наклонному газону. Так, участники игры соревнуются, кто дальше и без остановки сможет прокатить свое яйцо. Наибольшее соревнование проводится в воскресенье на газоне возле Белого дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят со своими пасхальными корзинками с ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз по лужайке около президентского имения.

Великдень у США
В США на Пасху дети устраивают гонки яиц

Праздничное меню:

На Пасхальный стол американцы кладут ветчину с ананасами, картофель, фруктовый салат и овощи.

Индия

Пасху празднуют и в Индии, несмотря на то, что количество христиан в этой стране насчитывает лишь 2,5% всего населения. Неотъемлемой частью празднований в Индии является обмен подарками, богослужения и экстравагантные карнавалы. Также люди обмениваются цветными фонариками и пасхальными лакомствами. При этом в Индии нет традиции раскрашивать яйца, однако их и пасхального зайца можно приобрести в магазинах и на рынках.

Великдень в Індії
В Индии на Пасху развешивают разноцветные фонарики

Польша

В Польше, как и в Украине, освящают в храмах расписанные яйца, мясо и хрен. Пасху здесь празднуют в воскресенье и понедельник. Утро воскресенья начинается с праздничной мессы в костеле, после чего поляки садятся за праздничный стол. По традиции, за этим столом должны собраться все поколения одной семьи. Праздничная трапеза начинается с молитвы.

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Давней традицией празднования Пасхи в Польше является "смигус-дингус" – шуточный обычай обливания друг друга водой в праздничный понедельник. В этот день девушки плетут венки из цветов и лечебных трав, ходят с ними по домам и поют песни.

Великдень у Польщі
В Польше на Пасху обливаются водой

Праздничное меню:

На праздничный стол в Польше кладут холодные мясные закуски и колбасные изделия, среди них – знаменитая белая колбаса из свинины, приправленная солью, перцем, мускатным орехом, чесноком и майораном. К ней обычно подают хрен со свеклой. Праздничное застолье обычно не обходится без домашней выпечки и сладостей. Так, центральное место на столе занимает выпеченный из муки или сделанный из растопленного сахара агнец, который символизирует собой воскресение Иисуса Христа.

Филиппины

На Филиппинах в пятницу перед Пасхой сторонники римско-католической церкви проводят ритуал распятия Иисуса Христа. Люди прибивают участников ритуала к деревянным крестам, а желающих искупить свои грехи бьют розгами. Официальная католическая церковь осуждает распятие на кресте и самобичевание, однако ритуал стал традиционным на Филиппинах.

Однако не все пасхальные традиции на Филиппинах являются такими болезненными. Кроме них, в стране происходит красочное мероприятие: распускается огромный бумажный цветок, лепестки которого механически открывают гигантские игрушечные птицы. В пасхальное утро звучат церковные колокола, и тогда родители высоко над головой поднимают своих маленьких детей. Родители надеются, что это принесет счастье малышам.

Великдень на Філіппінах
На Филиппинах на Пасху желающих искупить грехи бьют розгами по спинам

Финляндия

Пасху в Финляндии празднуют четыре дня – с пятницы до понедельника. Поэтому финны охотно проводят время на природе. Страстная пятница в стране проходит тихо: не работают магазины, банки, почта. В пятницу и субботу традиционно разжигают костер, который, по поверьям, отгоняет нечистую силу.

Одним из главных событий празднования Пасхи в Финляндии является Крестный ход с изображением Страстей Господних, который проходит в субботу. А с наступлением Пасхи все зло считается побежденным и изгнанным. Финны говорят, что даже солнце танцует от радости, поэтому с наступлением Пасхи связана традиция встречать восход солнца. При этом почти половина жителей Финляндии потребляют на Пасху будничную еду и не приглашают к себе гостей.

Великдень у Фінляндії
В Финляндии на Пасху разжигают большой костер

Праздничное меню:

В Финляндии на Пасху на праздничный стол обязательно кладут сладкую кашу мямми с сахаром и сливками, приготовленную из ржаной муки и солода, которые замешиваются на воде и запекаются в духовке. Также на праздничном столе присутствуют рыба, запеченная баранина, пасха и крашеные яйца. А детишки любят полакомиться шоколадными яйцами и кроликами.

Автор: Ирина Лабяк
Теги: LifeStyle Великобритания Новости США Публикации Пасхальные праздники Традиции Финляндия Филиппины Новости Польши Индия Мексика Австралия
Источник: 24 Канал
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