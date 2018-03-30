Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда

Традиции празднования Пасхи в разных странах мира довольно похожи, однако празднование Пасхи в некоторых уголках планеты может удивить и даже шокировать. Шоколадный билби, бараньи головы, шествие грешников, сожжение чучела Иуды, катание яиц по газону и прибивание живых людей к крестам – это лишь несколько пасхальных традиций из десяти стран мира, о которых мы вам расскажем.

Германия

В пятницу и субботу, которые предшествуют Пасхе, в Германии никто не работает. В Страстную пятницу немцы обязательно потребляют рыбу. А в субботу вечером устраивают большой Пасхальный костер. Он символизирует конец зимы и сгорание всех плохих чувств. Кроме того, во время субботних гуляний немцы соревнуются, у кого крепче пасхальные яйца. Однако там яйцами не "бьются", а скатывают их со склонов.

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На пасху в Германии деревья украшают расписанными яйцами

По немецкому поверью, пасхальный зайчик разукрашивает пасхальные яйца и прячет их в саду. Поэтому утром на Пасху после церковной службы дети с удовольствием ищут эти писанки, а также корзины с лакомствами, которые родители бережно спрятали накануне. Во второй половине Пасхи немецкие семьи посещают друзей и родственников и пьют вместе чай.

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом в Германии является запеченная рыба, которую украшают "пасхальными колокольчиками" – нарциссами. Также на праздничном столе присутствуют баранина в виде торта и жареный ягненок со спаржей и картофелем. На десерт в Германии лакомятся пирогом, очень похожим на украинский кулич. В тесто пирога добавляют изюм, заплетают его в виде косы и запекают в продолговатой форме.

Австралия

Главный символ Пасхи в Австралии – не пасхальный кролик, как во многих странах мира, а билби. Это редкое туземное животное этого континента, в форме которой австралийцы любят делать праздничные гостинцы, в частности шоколадные яйца.

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Пасху в Австралии празднуют на природе. Так как австралийцы верят, что в этот праздник очищается воздух, а вода в источниках приобретает свойства, похожие на свойства святой воды. Кроме того, на Пасху в Австралии каждый год проходит фестиваль больших воздушных шаров, сделанных в виде пасхальных яиц. К слову, отдыхают австралийцы на Пасху аж 4 дня.



Традиционным пасхальным животным в Австралии является билби

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом у австралийцев считается жареная баранина, говядина или цыпленок. На гарнир подают жареные овощи – картофель, морковь, кабачок, фасоль, горох или брокколи. Что касается десерта, то австралийцы любят полакомиться традиционным тортом из безе, украшенным фруктами, киви, клубникой, ананасами и мандаринами. Кроме того, популярны на Пасху сладкие горячие булочки (Hot Cross Bun). Их в Австралии едят на пасхальный завтрак перед обязательным посещением церкви.

Мексика

Пасху в Мексике празднуют почти две недели. В Страстную пятницу стартует Пасхальный карнавал с роскошными постановками страстей Христовых, танцами и фейерверками. Над улицами развешивают гирлянды из пестрой бумаги. А в субботу развешивают кукол Иуды из папье-маше, к которым цепляют петарды и хлопушки. К концу дня этих кукол взрывают. На Пасху в воскресенье в Мексике проводится богослужение и святое причастие. А после них проходят финальные постановки страстей Христовых, после чего семьи расходятся по домам или же танцуют на улицах.



В Мексике на Пасху развешивают кукол предателя Иуды

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Праздничное меню:

На Пасху в Мексике традиционно едят приготовленного на гриле поросенка. Лакомятся мексиканцы и необычно для нас приготовленной бараниной: бараньи головы фаршируют печенью, беконом и травами и слегка обжаривают в масле. Затем выкладывают эти головы на круглое блюдо вместе с бараньими ногами, отваренными в белом бульоне, и бараньими зобными железами, обжаренными в беконе, с крокетами из языков и мозгов и крутонами. Блюдо поливают соусом велюте с луком.

Великобритания

Перед Пасхой в Британии все школы закрываются на две недели. С пятницы до наступления Пасхи в церквях затихают колокола. А в воскресенье британцы посещают Пасхальную службу, после которой поздравляют друг друга с завершением поста и началом новой жизни. В этот день принято надевать новую одежду, которая символизирует конец сезона плохой погоды и наступление весны. Церкви на Пасху украшают ветками деревьев с почками, нарциссами и разукрашенными яйцами. На Пасхальную службу англичане, как и украинцы, несут святить корзины, наполненные яйцами, хлебом и другой едой. После церковной службы – проводят время в кругу семьи.

Как и в Германии, в Британии дети просыпаются в воскресенье и видят, что пасхальный заяц оставил для них корзинки со сладостями, а также спрятал яйца, которые они расписывали на прошедшей неделе. Поэтому малыши берутся искать эти яйца по всему дому. Ребенок, который соберет больше всего яиц, получает приз.



На Пасху в Британии дети собирают раскрашенные яйца

Праздничное меню:

В Англии традиционными пасхальными блюдами являются баранина с овощами, запеченная свинина, медово-чесночные фрикадельки, весенний салат, глазированные яблоками сосиски, сдобные булочки и специальный пасхальный торт. Кроме того, в Англии существует традиция дарить знакомым и незнакомым детям на улице сладости.

Италия

Пасхе предшествует Страстная пятница, в которую в Италии чтят память Страстей Христовых и традиционно не едят мясо. Ночью по улицам городов проходят костюмированные крестные шествия с участием "кающихся грешников", которые несут с собой оковы и зажженные факелы. День Страстной субботы в Италии полон молчания. В этот день вспоминается схождении Христа в ад.

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На Пасху тысячи итальянцев собираются на главной площади Рима, чтобы услышать поздравление Папы. А затем собираются в кругу семьи, устраивают пасхальный завтрак, едят раскрашенные яйца, творожную пасху и неаполитанский пирог.

Празднуют итальянцы и Светлый понедельник после Пасхи. Этот день в основном итальянцы проводят на природе, устраивая прогулки и пикники.



На Пасху в Италии тысячи людей сходятся на мессу Папы Римского

Праздничное меню:

Главное пасхальное блюдо в Италии – это жареная баранина с артишоками или козленок. Что касается выпечки, то самой распространенной в Италии является коломба – что-то вроде украинской паски, однако с ярким лимонным ароматом. Правда, пасхальная выпечка в каждом регионе страны разнится. Так, в Милане пекут пасхальный кекс в виде голубя с миндалем и сахарными шариками. На юге Италии пекут пирог с кусками сыра пекорино, пармезаном, колбасой разных сортов и вареными яйцами. А сицилийцы пекут открытый пирог с сыром и отваренной в воде пшеницей и цукатами. Однако ни одна Пасха в Италии не обходится без лигурийского блюда Тorta pasqualina. Это особый пирог, начиненный шпинатом и яйцами.

США

В США на Пасху семьи обязательно посещают церковь. Служба сопровождается коллективным пением в честь восставшего из царства мертвых Иисуса Христа. После этого детям дарят корзинки от "пасхального зайчика", который наполнил их цветными яйцами и сладостями.

Очень популярной пасхальной игрой в США является катание яиц по наклонному газону. Так, участники игры соревнуются, кто дальше и без остановки сможет прокатить свое яйцо. Наибольшее соревнование проводится в воскресенье на газоне возле Белого дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят со своими пасхальными корзинками с ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз по лужайке около президентского имения.



В США на Пасху дети устраивают гонки яиц

Праздничное меню:

На Пасхальный стол американцы кладут ветчину с ананасами, картофель, фруктовый салат и овощи.

Индия

Пасху празднуют и в Индии, несмотря на то, что количество христиан в этой стране насчитывает лишь 2,5% всего населения. Неотъемлемой частью празднований в Индии является обмен подарками, богослужения и экстравагантные карнавалы. Также люди обмениваются цветными фонариками и пасхальными лакомствами. При этом в Индии нет традиции раскрашивать яйца, однако их и пасхального зайца можно приобрести в магазинах и на рынках.



В Индии на Пасху развешивают разноцветные фонарики

Польша

В Польше, как и в Украине, освящают в храмах расписанные яйца, мясо и хрен. Пасху здесь празднуют в воскресенье и понедельник. Утро воскресенья начинается с праздничной мессы в костеле, после чего поляки садятся за праздничный стол. По традиции, за этим столом должны собраться все поколения одной семьи. Праздничная трапеза начинается с молитвы.

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Давней традицией празднования Пасхи в Польше является "смигус-дингус" – шуточный обычай обливания друг друга водой в праздничный понедельник. В этот день девушки плетут венки из цветов и лечебных трав, ходят с ними по домам и поют песни.



В Польше на Пасху обливаются водой

Праздничное меню:

На праздничный стол в Польше кладут холодные мясные закуски и колбасные изделия, среди них – знаменитая белая колбаса из свинины, приправленная солью, перцем, мускатным орехом, чесноком и майораном. К ней обычно подают хрен со свеклой. Праздничное застолье обычно не обходится без домашней выпечки и сладостей. Так, центральное место на столе занимает выпеченный из муки или сделанный из растопленного сахара агнец, который символизирует собой воскресение Иисуса Христа.

Филиппины

На Филиппинах в пятницу перед Пасхой сторонники римско-католической церкви проводят ритуал распятия Иисуса Христа. Люди прибивают участников ритуала к деревянным крестам, а желающих искупить свои грехи бьют розгами. Официальная католическая церковь осуждает распятие на кресте и самобичевание, однако ритуал стал традиционным на Филиппинах.

Однако не все пасхальные традиции на Филиппинах являются такими болезненными. Кроме них, в стране происходит красочное мероприятие: распускается огромный бумажный цветок, лепестки которого механически открывают гигантские игрушечные птицы. В пасхальное утро звучат церковные колокола, и тогда родители высоко над головой поднимают своих маленьких детей. Родители надеются, что это принесет счастье малышам.



На Филиппинах на Пасху желающих искупить грехи бьют розгами по спинам

Финляндия

Пасху в Финляндии празднуют четыре дня – с пятницы до понедельника. Поэтому финны охотно проводят время на природе. Страстная пятница в стране проходит тихо: не работают магазины, банки, почта. В пятницу и субботу традиционно разжигают костер, который, по поверьям, отгоняет нечистую силу.

Одним из главных событий празднования Пасхи в Финляндии является Крестный ход с изображением Страстей Господних, который проходит в субботу. А с наступлением Пасхи все зло считается побежденным и изгнанным. Финны говорят, что даже солнце танцует от радости, поэтому с наступлением Пасхи связана традиция встречать восход солнца. При этом почти половина жителей Финляндии потребляют на Пасху будничную еду и не приглашают к себе гостей.



В Финляндии на Пасху разжигают большой костер

Праздничное меню:

В Финляндии на Пасху на праздничный стол обязательно кладут сладкую кашу мямми с сахаром и сливками, приготовленную из ржаной муки и солода, которые замешиваются на воде и запекаются в духовке. Также на праздничном столе присутствуют рыба, запеченная баранина, пасха и крашеные яйца. А детишки любят полакомиться шоколадными яйцами и кроликами.