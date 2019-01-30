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      Как прекратить делать из коррупции "разновидность политического развлечения": мнение эксперта

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      Евгений Глибовицкий
      Евгений Глибовицкий / Радио Свобода

      Угроза коррупции и угроза возникновения "удельных княжеств" на территории современной Украины существует с 1991 года и по сей день. Пять лет, начиная с Майдана 2014, отличаются только тем, что об этом говорят и предпринимаются попытки что-то с этим сделать.

      Об этом в программе 24 каналу "Что это было?" рассказал эксперт по долгосрочным стратегиям и член Несторовской группы Евгений Глибовицкий.

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      Эксперт не видит оснований считать, что ситуация с коррупцией в Украине пока хуже или более угрожающая, чем была до Майдана. Но "коррупция" стала темой политической борьбы.

      Преодоление коррупции – это не только преодоление коррупционеров. Это изменение системы управления, изменение сознания избирателей, изменение сознания потребителя. А мы фокусируемся на преследовании коррупционеров. Это – худшее, что мы можем делать,
      – отметил Глибовицкий.

      И добавил: "Таким образом мы превращаем борьбу с коррупцией в разновидность политического развлечения. В результате этого консервируется система, и в системе становится меньше доверия". Также эксперт отметил, что коррупционеров, конечно, есть за что критиковать и преследовать, но первичным должно быть выявление и устранение причин. А причинами, из-за которых не удается преодолеть коррупцию, являются:

      1. Низкий уровень ощущения безопасности:
        "Безопасность – крупнейший дефицитный ресурс, а у людей другие заботы, чаще всего связаны с выживанием".
      2. Крайне низкий уровень управленческого просвещения:
        "Рядовой гражданин не понимает, какая организация за что отвечает";
      3. Тоталитарная травма:
        "Многолетний опыт жизни в стране, где коррупция – единственный эффективный инструмент безопасности".

      "Без устранения всех этих причин мы не сможем эффективно преодолеть коррупцию. Не создав устойчивый образ другой модели управления, мы не убедим гражданина, что преодолеть коррупцию – реально", – подытожил Евгений Глибовицкий.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 30 января 2019 года:

       

       

       

      Теги: Новости Украины Коррупция
      Источник: 24 канал
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