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      Як припинити робити з корупції "різновид політичної розваги": думка експерта

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      Євген Глібовицький
      Євген Глібовицький / Радіо Свобода

      Загроза корупції і загроза виникнення "удільних князівств" на території сучасної України існує з 1991 року і до сьогодні. П'ять років, починаючи з Майдану 2014, відрізняються тільки тим, що про це говорять і чиняться спроби щось з цим зробити.

      Про це у програмі 24 каналу "Що це було?" розповів експерт з довготермінових стратегій та член Несторівської групи Євген Глібовицький.

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      Експерт не бачить підстав вважати, що ситуація з корупцією в Україні наразі гірша або загрозливіша, ніж була до Майдану. Але "корупція" стала темою політичної боротьби.

      Подолання корупції – це не тільки подолання корупціонерів. Це зміна системи врядування, зміна свідомості виборців, зміна свідомості споживача. А ми фокусуємося на переслідуванні корупціонерів. Це – найгірше, що ми можемо робити,
      – наголосив Глібовицький.

      І додав: "Таким чином ми перетворюємо боротьбу з корупцією на різновид політичної розваги. У результаті цього консервується система, і в системі стає менше довіри". Також експерт зазначив, що корупціонерів, звісно, є за що критикувати і переслідувати, але первинним повинно бути виявлення і усунення причин. А причинами, через які не вдається подолати корупцію, є:

      1. Низький рівень відчуття безпеки:
        "Безпека – найбільший дефіцитний ресурс, а у людей інші турботи, найчастіше пов'язані з виживанням".
      2. Вкрай низький рівень управлінської просвіти:
        "Пересічний громадянин не розуміє, яка інституція за що відповідає";
      3. Тоталітарна травма:
        "Багаторічний досвід життя у країні, де корупція – єдиний ефективний інструмент безпеки".

      "Без усунення всіх цих причин ми не зможемо ефективно подолати корупцію. Не створивши стійкий образ іншої моделі врядування, ми не переконаємо громадянина, що подолати корупцію – реально", – підсумував Євген Глібовицький.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 30 січня 2019 року:

       

      Теги: Новини України Корупція
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 30 січня
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