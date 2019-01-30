Як припинити робити з корупції "різновид політичної розваги": думка експерта

Загроза корупції і загроза виникнення "удільних князівств" на території сучасної України існує з 1991 року і до сьогодні. П'ять років, починаючи з Майдану 2014, відрізняються тільки тим, що про це говорять і чиняться спроби щось з цим зробити.

Про це у програмі 24 каналу "Що це було?" розповів експерт з довготермінових стратегій та член Несторівської групи Євген Глібовицький.

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Експерт не бачить підстав вважати, що ситуація з корупцією в Україні наразі гірша або загрозливіша, ніж була до Майдану. Але "корупція" стала темою політичної боротьби.

Подолання корупції – це не тільки подолання корупціонерів. Це зміна системи врядування, зміна свідомості виборців, зміна свідомості споживача. А ми фокусуємося на переслідуванні корупціонерів. Це – найгірше, що ми можемо робити,

– наголосив Глібовицький.

І додав: "Таким чином ми перетворюємо боротьбу з корупцією на різновид політичної розваги. У результаті цього консервується система, і в системі стає менше довіри". Також експерт зазначив, що корупціонерів, звісно, є за що критикувати і переслідувати, але первинним повинно бути виявлення і усунення причин. А причинами, через які не вдається подолати корупцію, є:

Низький рівень відчуття безпеки:

"Безпека – найбільший дефіцитний ресурс, а у людей інші турботи, найчастіше пов'язані з виживанням". Вкрай низький рівень управлінської просвіти:

"Пересічний громадянин не розуміє, яка інституція за що відповідає"; Тоталітарна травма:

"Багаторічний досвід життя у країні, де корупція – єдиний ефективний інструмент безпеки".

"Без усунення всіх цих причин ми не зможемо ефективно подолати корупцію. Не створивши стійкий образ іншої моделі врядування, ми не переконаємо громадянина, що подолати корупцію – реально", – підсумував Євген Глібовицький.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 30 січня 2019 року: