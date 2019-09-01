Как преодолеть дефицит учителей в школах: что предлагает Минобразования

Учителей тысячами готовят педагогические вузы, но после получения диплома они не идут работать в школы. Сейчас учителя в дефиците, особенно в селах. Нередко там одному педагогу приходится читать несколько предметов.

Почему молодые специалисты не идут работать в школу и как их туда заманить – узнавали журналисты 24 канала.

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Проблема в селах: пример Львовщины

В селах учителя не только преподают несколько предметов, но и делают это в нескольких школах одновременно.

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Андрею – 29 лет, и он один из самых молодых учителей в селе Жировка Пустомытовского района Львовщины. Здесь учится 95 детей. Учителей – 15. Андрей рассказал, что работает сразу в двух школах.

Каждый хочет иметь деньги, но надо иметь и любовь к своему предмету,

– отметил учитель музыкального искусства Андрей Батиг.



Андрей Батиг работает сразу в нескольких школах

Директор школы добавила, что это обычная практика, когда учитель работает в нескольких учебных заведениях и еще и преподает несколько предметов.

Физика – 7 часов, химия – 5,5 часов. Это у нас есть такая практика, что один учитель читает несколько предметов, потому что никто не придет на такую ​​маленькую зарплату, на такие часы,

– объяснила директор Жировского УВК I-II степеней Оксана Илькив.

Галина Ярославовна преподает сразу три предмета: физику, математику и информатику. Учительнице нравится коллектив и меньшее количество учеников по сравнению с городскими школами. Средняя зарплата в этом учебном заведении – 5 тысяч гривен.

"Я живу во Львове, а приезжаю в Жировку и преподаю сразу три предмета. У меня предметы все взаимосвязаны, физика с математикой, не может быть математика без физики", – рассказала учительница Галина Качур.



Галина Качур преподает в Жировке, хотя сама живет во Львове

Проблема в больших городах: пример Одессы

А это уже Одесса. Недостаток учителей испытывают даже в большом городе.

У нас несколько вакансий учителей младшей школы. И вот общаясь с коллегами, мы видим, что особенно с младшей школой почему-то в этом году просто катострофическая ситуация,

– отметил директор одесской школы № 90 Сергей Иванов.

Директор признался, что вакансии поделили между учителями. В городской школе совместительство также не редкость, и не только предметов, но и школ.

"Учителя физики разыскивают, как говорится, "днем ​​с огнем". И если кто-то находит, то учитель работает на две школы", – рассказал Сергей Иванов.

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Особенно сложно удержать в школе молодежь, они убегают после нескольких лет работы. Анна – пока держится. Учительствует уже семь лет. Учительница вспомнила, что в ее группе в пединституте было 27 студентов, но сейчас только пять из них работают по специальности. По ее словам, их больше всего отпугивает маленькая зарплата. Анна – также ею не довольна.

Конечно, не довольна, так как уровень жизни, который нам сейчас диктует зарплата учителя, не покрывает всех расходов,

– подчеркнула учительница начальных классов Анна Кокасуй.



Анна Кокасуй работает в школе семь лет, одна из немногих молодых учителей

Что говорят в Минобразования: пути решения проблемы

► Молодые специалисты идут

Хотя в Одессе, как и в большинстве крупных городов, существует муниципальная доплата молодым специалистам. В профильном министерстве откровенно говорят о недостатке кадров, особенно молодежи.

Есть проблематика, она ощущается, причем с годами она обостряется. По результатам исследования качества начального образования, в частности, был сделан портрет учителя начальных классов – это женщина, которая имеет высшее образование, которая имеет соответствующую квалификацию и возраст от 40 до 65 лет,

– отметил заместитель министра образования и науки Вадим Карандий.

► Повышение зарплаты

И именно учителя со стажем более удовлетворены работой, ведь львиная доля зарплаты – это доплата за стаж – говорит заместитель министра образования. А молодые специалисты получают голые ставки. Так с 1 сентября их планируют поднять на 10% тем, кому не поднимали в прошлом году. А очередное повышение всем анонсируют с 2020. Предыдущее правительство запланировало, что именно молодые специалисты получат самые большие надбавки.

► Недостаток в селах

Недостаток учителей, особенно в селах, это один из факторов, который влияет и на результаты внешнего независимого оценивания.

"Это общая тенденция, причем она характерна для всех предметов, для всех типов действующих учебных заведений. То, что результаты независимого внешнего оценивания выпускников городской школы значительно лучше, чем выпускников сельской школы", – объяснил Вадим Карандий.

► Возвращение престижности и изменение отношения родителей

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Еще одна задача – вернуть престижность профессии и изменить отношение родителей к учителям. Последние часто обвиняют педагогов почти во всех бедах. А некоторые спорные ситуации между родителями и учителями приходится решать на уровне министерства.