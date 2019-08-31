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      Як подолати дефіцит вчителів у школах: що пропонує Міносвіти

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      Вчителів тисячами готують педагогічні виші, але після отримання диплому вони не йдуть працювати у школи. Зараз учителі в дефіциті, особливо в селах. Нерідко там одному педагогу доводиться читати кілька предметів.

      Чому молоді спеціалісти не йдуть працювати до школи та як їх туди заманити – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      Проблема в селах: приклад Львівщини

      В селах вчителі не тільки викладають декілька предметів, а ще й роблять це в декількох школах одночасно. 

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      Андрієві – 29 років, і він один із наймолодших вчителів у селі Жирівка Пустомитівського району Львівщини. Тут навчається 95 дітей. Учителів – 15. Андрій розповів, що працює відразу у двох школах.

      Кожен хоче мати гроші, але треба мати й любов до свого предмету,
      – зазначив вчитель музичного мистецтва Андрій Батіг.

      Андрій Батіг школи
      Андрій Батіг працює відразу в декількох школах

      Директорка школи додала, що це звична практика, коли вчитель працює в кількох навчальних закладах та ще й викладає кілька предметів.

      Фізика – 7 годин, хімія – 5,5 годин. То в нас є така практика, що один вчитель читає кілька предметів, тому що ніхто не прийде на таку малу зарплату, на такі години,
      – пояснила директорка Жирівського НВК I-II ступенів Оксана Ільків.

      Галина Ярославівна викладає одразу три предмети: фізику, математику та інформатику. Вчительці подобається колектив та менша кількість учнів порівняно з міськими школами. Середня зарплата в цьому навчальному закладі – 5 тисяч гривень.

      "Я живу у Львові, а приїжджаю у Жирівку і викладаю відразу три предмети. У мене предмети всі взаємоповязані, фізика з математикою, не може бути математика без фізики", – розповіла вчителька Галина Качур.

      галина качур
      Галина Качур вчителює у Жирівці, хоч сама живе у Львові

      Проблема у великих містах: приклад Одеси

      А це вже Одеса. Нестачу вчителів відчувають навіть у великому місті.

      У нас кілька вакансій вчителів молодшої школи. І ось спілкуючись з колегами, ми бачимо, що особливо з молодшою школою чомусь в цьому році просто катострофічна ситуація,
      – наголосив директор одеської спеціалізованої школи № 90 Сергій Іванов.

      Директор зізнався, що вакансії поділили між вчителями. У міській школі сумісництво також не рідкість, і не лише предметів, але й шкіл.

      "Вчителя фізики розшукують, як то кажуть, "вдень з вогнем". І якщо хтось знаходить, то вчитель працює на дві школи", – розповів Сергій Іванов.

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      Особливо складно втримати у школі молодь, вони тікають після кількох років роботи. Анна – поки тримається. Учителює вже сім років. Вчителька згадала, що в її групі в педінституті було 27 студентів, проте нині лише п'ятеро з них працюють за спеціальністю. За її словами, їх найбільше відлякує мала зарплата. Анна – також нею не задоволена.

      Звичайно, не задоволена, тому що рівень життя, який нам зараз диктує зарплата вчителя, не покриває всіх витрат,
      – підкреслила вчителька початкових класів Анна Кокасуй.

      Анна Кокасуй
      Анна Кокасуй працює в школі сім років, одна з небагатьох молодих вчителів

      Що кажуть у Міносвіти: шляхи вирішення проблеми

      ► Молоді спеціалісти йдуть

      Хоча в Одесі, як і в більшості великих міст, існує муніципальна доплата молодим спеціалістам. У профільному міністерстві відверто говорять про нестачу кадрів, а особливо молоді.

      Є проблематика, вона відчувається, при чому з роками вона загострюється. За результатами дослідження якості початковї освіти, зокрема, було зроблено портрет вчителя початкових класів – це жінка, яка має вищу освіту, яка має відповідну кваліфікацію і вік від 40 до 65 років,
      – зазначив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

      ► Підвищення зарплати

      І саме вчителі зі стажем більш задоволені роботою, адже левова частка зарплати – це доплата за стаж – каже заступник міністра освіти. А молоді спеціалісти отримують голі ставки. То ж з 1 вересня їх планують підняти на 10% тим, кому не підіймали торік. А чергове підвищення усім анонсують із 2020. Попередній уряд запланував, що саме молоді фахівці отримають найбільші надбавки.

      ► Нестача в селах

      Нестача вчителів, а особливо в селах, це один з чинників, який впливає і на результати зовнішнього незалежного оцінювання.

      "Це є загальна тенденція, при чому вона характерна для всіх предметів, для всіх типів навчальних закладів, які діють. Те, що результати незалежного зовнішнього оцінювання випускників міської школи є значно кращими, ніж випускників сільської школи", – пояснив Вадим Карандій.

      ► Повернення престижності та зміна ставлення батьків

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      Ще одне завдання – повернути престижність професії та змінити ставлення батьків до вчителів. Останні часто звинувачують педагогів мало не у всіх бідах. А деякі спірні ситуації між батьками й вчителями доводиться вирішувати на рівні міністерства. 

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      Автор: Софія Трощук, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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