Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу: вражаюча статистика

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Керівниця проекту Юлія Пилипко зауважила, що кожен другий вчитель на роботі взаємодіє зі складними учнями.

Якщо світ швидко підлаштовується під технології та зміни, то школа – ні. Реформа НУШ стала першим кроком до нової освіти, до кращого діалогу вчителя з учнями. Але вона не врахувала всі інтереси вчителів,

– наголосила Пилипко.



Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу

Серед головних проблем, які турбують викладачів:



• незрозуміла реформа;

• стосунки з батьками;

• затримка зарплати;

• атестації;

• неоплачувані заміни колег;

• булінг.

За словами Пилипко, якщо не змінити ситуацію сьогодні, не надати вчителям підтримку, то рівень непорозуміння між дітьми та вчителями буде зростати, а значить повага до професії падатиме.

Щодо булінгу, від якого потерпає кожен четвертий, практично 90% учителів мають прізвиська. А на кожному другому уроці діти можуть ігнорувати завдання або прохання наставника. Булінг – це не завжди відверта лайка чи агресія. У наш час значна частина знущань оселяється в інтернеті. Вчителі потерпають від таких видів булінгу:

Кібербулінг. Відкрите цькування та конфлікт. Приховане цькування та шеймінг. Пресинг.

Дослідники прийшли до висновку, що вчителі не зможуть втілити всі корисні новації реформи НУШ, а рівень освіти не зміниться, доки вчитель страждає на роботі й не може реалізувати свій потенціал та вчити дітей.

До слова, згідно з новим дослідженням YouGov, покоління міленіалів є найбільш одиноким з усіх, які жили до цього. 30% опитаної молоді відчувають самотність постійно.