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      Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу: вражаюча статистика

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      Проблеми українських вчителів
      Проблеми українських вчителів / metodkabinet.pp.ua

      У рамках проекту Pro.Школу експерти опитали понад дві тисячі освітян. Результати просто приголомшили – 96% українських вчителів потребують психологічної та юридичної підтримки.

      Зазвичай українських вчителів непокоять складні стосунки з батьками учнів, професійне вигорання та низькі зарплати, повідомляють на сайті проекту  Pro.Школу.

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      Керівниця проекту Юлія Пилипко зауважила, що кожен другий вчитель на роботі взаємодіє зі складними учнями. 

      Якщо світ швидко підлаштовується під технології та зміни, то школа – ні. Реформа НУШ стала першим кроком до нової освіти, до кращого діалогу вчителя з учнями. Але вона не врахувала всі інтереси вчителів,
      – наголосила Пилипко.


      Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу

      Серед головних проблем, які турбують викладачів:

      • незрозуміла реформа;
      • стосунки з батьками;
      • затримка зарплати;
      • атестації;
      • неоплачувані заміни колег;
      • булінг.

      За словами Пилипко, якщо не змінити ситуацію сьогодні, не надати вчителям підтримку, то рівень непорозуміння між дітьми та вчителями буде зростати, а значить повага до професії падатиме.

      Щодо булінгу, від якого потерпає кожен четвертий, практично 90% учителів мають прізвиська. А на кожному другому уроці діти можуть ігнорувати завдання або прохання наставника. Булінг – це не завжди відверта лайка чи агресія. У наш час значна частина знущань оселяється в інтернеті. Вчителі потерпають від таких видів булінгу: 

      1. Кібербулінг. 
      2. Відкрите цькування та конфлікт. 
      3. Приховане цькування та шеймінг. 
      4. Пресинг. 

      Дослідники прийшли до висновку, що вчителі не зможуть втілити всі корисні новації реформи НУШ, а рівень освіти не зміниться, доки вчитель страждає на роботі й не може реалізувати свій потенціал та вчити дітей.

      До слова, згідно з новим дослідженням YouGov, покоління міленіалів є найбільш одиноким з усіх, які жили до цього. 30% опитаної молоді відчувають самотність постійно.

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      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Освіта Реформа освіти
      Джерело: 24 канал
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