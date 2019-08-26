Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу: вражаюча статистика
У рамках проекту Pro.Школу експерти опитали понад дві тисячі освітян. Результати просто приголомшили – 96% українських вчителів потребують психологічної та юридичної підтримки.
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Керівниця проекту Юлія Пилипко зауважила, що кожен другий вчитель на роботі взаємодіє зі складними учнями.
Якщо світ швидко підлаштовується під технології та зміни, то школа – ні. Реформа НУШ стала першим кроком до нової освіти, до кращого діалогу вчителя з учнями. Але вона не врахувала всі інтереси вчителів,
– наголосила Пилипко.
Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу
Серед головних проблем, які турбують викладачів:
• незрозуміла реформа;
• стосунки з батьками;
• затримка зарплати;
• атестації;
• неоплачувані заміни колег;
• булінг.
За словами Пилипко, якщо не змінити ситуацію сьогодні, не надати вчителям підтримку, то рівень непорозуміння між дітьми та вчителями буде зростати, а значить повага до професії падатиме.
Щодо булінгу, від якого потерпає кожен четвертий, практично 90% учителів мають прізвиська. А на кожному другому уроці діти можуть ігнорувати завдання або прохання наставника. Булінг – це не завжди відверта лайка чи агресія. У наш час значна частина знущань оселяється в інтернеті. Вчителі потерпають від таких видів булінгу:
- Кібербулінг.
- Відкрите цькування та конфлікт.
- Приховане цькування та шеймінг.
- Пресинг.
Дослідники прийшли до висновку, що вчителі не зможуть втілити всі корисні новації реформи НУШ, а рівень освіти не зміниться, доки вчитель страждає на роботі й не може реалізувати свій потенціал та вчити дітей.
До слова, згідно з новим дослідженням YouGov, покоління міленіалів є найбільш одиноким з усіх, які жили до цього. 30% опитаної молоді відчувають самотність постійно.