В якій країні хотіли б народитись більшість українців
Більшість українців (74%) заявили, що якби в них була можливість обрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну.
Минулого року таких було 65%, свідчать результати липневого опитування "Омнібус Info Sapiens".
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Де ще хотіли б народитись українці?
- 4% опитаних хотіли б народитися у різних країнах ЄС;
- 2% – у США або Канаді;
- 1% – у Росії;
- 15% – не змогли дати відповідь на це питання.
Інфографіка "Омнібус Info Sapiens"
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