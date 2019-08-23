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      В якій країні хотіли б народитись більшість українців

      1117 Читать новость на русском
      Українці
      Українці / 24 канал

      Більшість українців (74%) заявили, що якби в них була можливість обрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну.

      Минулого року таких було 65%, свідчать результати липневого опитування "Омнібус Info Sapiens".

      Дізнайтеся, скільки людей вважають себе громадянами та патріотами України

      Де ще хотіли б народитись українці?

      • 4% опитаних хотіли б народитися у різних країнах ЄС;
      • 2% – у США або Канаді;
      • 1% – у Росії;
      • 15% – не змогли дати відповідь на це питання.

      статистика Україна українці
      Інфографіка "Омнібус Info Sapiens"


      Вибірка "Омнібусу" складає 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, областю проживання й розміром населеного пункту. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Польовий етап даної хвилі "Омнібусу" проводився 5-22 липня 2019 року.
       
      Дивіться інфографіку про те, скільки людей підтримують незалежність України:
      незалежність України інфографіка статистика
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      Теги: Новини України
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