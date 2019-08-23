В якій країні хотіли б народитись більшість українців

Більшість українців (74%) заявили, що якби в них була можливість обрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну.

Минулого року таких було 65%, свідчать результати липневого опитування "Омнібус Info Sapiens". Дізнайтеся, скільки людей вважають себе громадянами та патріотами України Де ще хотіли б народитись українці? 4% опитаних хотіли б народитися у різних країнах ЄС;

2% – у США або Канаді;

1% – у Росії;

15% – не змогли дати відповідь на це питання.

Інфографіка "Омнібус Info Sapiens"

Вибірка "Омнібусу" складає 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, областю проживання й розміром населеного пункту. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Польовий етап даної хвилі "Омнібусу" проводився 5-22 липня 2019 року. Дивіться інфографіку про те, скільки людей підтримують незалежність України: