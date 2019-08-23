В какой стране хотели бы родиться большинство украинцев
Большинство украинцев (74%) заявили, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину.
В прошлом году таких было 65%, свидетельствуют результаты июльского опроса "Омнибус Info Sapiens".
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Где еще хотели бы родиться украинцы?
- 4% опрошенных хотели бы родиться в разных странах ЕС;
- 2% - в США или Канаде;
- 1% - в России;
- 15% - затруднились ответить на этот вопрос.
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