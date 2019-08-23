В какой стране хотели бы родиться большинство украинцев

В прошлом году таких было 65%, свидетельствуют результаты июльского опроса "Омнибус Info Sapiens".

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Инфографика "Омнибус Info Sapiens"

Выборка "Омнибус" составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, области проживания и размеру населенного пункта. Опрос не проводился в Автономной Республике Крым, а в Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%. Полевой этап данной волны "Омнибус" проводился 5-22 июля 2019 года.

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