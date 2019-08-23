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      В какой стране хотели бы родиться большинство украинцев

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      Украинцы
      Украинцы / 24 канал

      Большинство украинцев (74%) заявили, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину.

      В прошлом году таких было 65%, свидетельствуют результаты июльского опроса "Омнибус Info Sapiens".

      Узнайте, сколько людей считают себя гражданами и патриотами Украины

      Где еще хотели бы родиться украинцы?

      • 4% опрошенных хотели бы родиться в разных странах ЕС;
      • 2% - в США или Канаде;
      • 1% - в России;
      • 15% - затруднились ответить на этот вопрос.

      статистика Україна українці
      Инфографика "Омнибус Info Sapiens"

      Выборка "Омнибус" составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, области проживания и размеру населенного пункта. Опрос не проводился в Автономной Республике Крым, а в Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,2%. Полевой этап данной волны "Омнибус" проводился 5-22 июля 2019 года.

      Смотрите инфографику о том, сколько людей поддерживают независимость Украины:

      незалежність України інфографіка статистика
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      Теги: Новости Украины
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