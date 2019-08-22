Сколько людей считают себя гражданами и патриотами Украины
Патриотами Украины считают себя 83% граждан государства. Это почти столько же, как и в прошлом году. При этом прежде всего гражданами Украины считают себя 65% людей. Это на 8% больше, чем 9 лет назад.
Сколько людей считают себя патриотами Украины, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг"?
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- 83% граждан Украины считают себя патриотами своей страны;
- 11% – не считают себя патриотами;
- 6% - затруднились ответить.
В этом году в сравнении с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).
Результаты опрос группы "Рейтинг"
В каком регионе больше всего тех, кто считают себя патриотами Украины?
- На Западе 86% опрошенных считают себя патриотами Украины;
- в Центре – 85%,
- на Востоке – 79%,
- на Юге – 78%.
Результаты опроса группы "Рейтинг"
Сколько людей считают себя прежде всего гражданами Украины?
- 65% идентифицируют себя прежде всего как граждане Украины (на Западе – 72%, в Центре – 66%, на Юге – 62%, на Востоке – 51%). Среди них больше всего молодых опрошенных лиц и мужчин. А для женщин, по результатам опроса, относительно важнее идентификация с семейной ролью;
- 15% идентифицируют себя как жителей своего региона, города, села (в основном – жители Востока);
- 18% выбрали бы альтернативу "просто человек" (в основном – жители Центра и Юга);
- 16% назвали бы свою национальность;
- 10% идентифицируют себя прежде всего по семейной роли (в основном – жители Востока);
- 8% – как советского человека (в основном жители южного и восточного макрорегионов, люди старшего возраста и более бедное население);
- 7% – как европейца (в основном – обеспеченные люди);
- 6% – гражданин мира (в основном – молодые опрошенные).
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Результати опроса группы "Рейтинг"
Результати опроса группы "Рейтинг"
Опрос был проведен 7-12 августа 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Сколько украинцев поддерживают Независимость Украины / Инфографика 24 канала