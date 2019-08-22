Сколько людей считают себя гражданами и патриотами Украины

Патриотами Украины считают себя 83% граждан государства. Это почти столько же, как и в прошлом году. При этом прежде всего гражданами Украины считают себя 65% людей. Это на 8% больше, чем 9 лет назад.

Сколько людей считают себя патриотами Украины, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг"? Узнайте, сколько людей поддерживают независимость Украины 83% граждан Украины считают себя патриотами своей страны;

11% – не считают себя патриотами;

6% - затруднились ответить. В этом году в сравнении с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

Результаты опрос группы "Рейтинг" В каком регионе больше всего тех, кто считают себя патриотами Украины? На Западе 86% опрошенных считают себя патриотами Украины;

в Центре – 85%,

на Востоке – 79%,

на Юге – 78%.

Результаты опроса группы "Рейтинг" Сколько людей считают себя прежде всего гражданами Украины? 65% идентифицируют себя прежде всего как граждане Украины (на Западе – 72%, в Центре – 66%, на Юге – 62%, на Востоке – 51%). Среди них больше всего молодых опрошенных лиц и мужчин. А для женщин, по результатам опроса, относительно важнее идентификация с семейной ролью;

15% идентифицируют себя как жителей своего региона, города, села (в основном – жители Востока);

18% выбрали бы альтернативу "просто человек" (в основном – жители Центра и Юга);

16% назвали бы свою национальность;

10% идентифицируют себя прежде всего по семейной роли (в основном – жители Востока);

8% – как советского человека (в основном жители южного и восточного макрорегионов, люди старшего возраста и более бедное население);

7% – как европейца (в основном – обеспеченные люди);

6% – гражданин мира (в основном – молодые опрошенные). Читайте также: Сколько украинцев не считают Россию агрессором: статистика шокирует

Результати опроса группы "Рейтинг"

Результати опроса группы "Рейтинг" Опрос был проведен 7-12 августа 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сколько украинцев поддерживают Независимость Украины / Инфографика 24 канала