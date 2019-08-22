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      Сколько людей считают себя гражданами и патриотами Украины

      514 Читати новину українською
      Гражданка Украины
      Гражданка Украины / 24 канал

      Патриотами Украины считают себя 83% граждан государства. Это почти столько же, как и в прошлом году. При этом прежде всего гражданами Украины считают себя 65% людей. Это на 8% больше, чем 9 лет назад.

      Сколько людей считают себя патриотами Украины, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг"?

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      • 83% граждан Украины считают себя патриотами своей страны;
      • 11% – не считают себя патриотами;
      • 6% - затруднились ответить.

      В этом году в сравнении с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

      патріоти України опитування статистика соціологія
      Результаты опрос группы "Рейтинг"

      В каком регионе больше всего тех, кто считают себя патриотами Украины?

      • На Западе 86% опрошенных считают себя патриотами Украины;
      • в Центре – 85%,
      • на Востоке – 79%,
      • на Юге – 78%.

      патріотизм Україна статистика опитування
      Результаты       опроса группы "Рейтинг"

      Сколько людей считают себя прежде всего гражданами Украины?

      • 65% идентифицируют себя прежде всего как граждане Украины (на Западе – 72%, в Центре – 66%, на Юге – 62%, на Востоке – 51%). Среди них больше всего молодых опрошенных лиц и мужчин. А для женщин, по результатам опроса, относительно важнее идентификация с семейной ролью;
      • 15% идентифицируют себя как жителей своего региона, города, села (в основном – жители Востока);
      • 18% выбрали бы альтернативу "просто человек" (в основном – жители Центра и Юга);
      • 16% назвали бы свою национальность;
      • 10% идентифицируют себя прежде всего по семейной роли (в основном – жители Востока);
      • 8% – как советского человека (в основном жители южного и восточного макрорегионов, люди старшего возраста и более бедное население);
      • 7% – как европейца (в основном – обеспеченные люди);
      • 6% – гражданин мира (в основном – молодые опрошенные).

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      громадяни Україна статистика опитування
      Результати опроса группы "Рейтинг"

      Україна громадяни опитування статистика
      Результати опроса группы "Рейтинг"

      Опрос был проведен 7-12 августа 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

      Украинцы, независимость, Украина, поддержка
      Сколько украинцев поддерживают Независимость Украины / Инфографика 24 канала 

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Статистика Социологическое исследование
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