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      Скільки людей вважають себе громадянами та патріотами України

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      Громадянка України
      Громадянка України / 24 канал

      Патріотами України вважають себе 83% громадян держави. Це майже стільки ж, як і минулого року. При цьому перш за все громадянами України вважають себе 65% людей. Це на 8% більше, ніж 9 років тому.

      Скільки людей вважають себе патріотами України, за результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг"?

      Дізнайтеся, скільки людей підтримують незалежність України

      • 83% громадян України вважають себе патріотами своєї країни;
      • 11% – не вважають себе патріотами;
      • 6% – не змогли відповісти.

      Цього року у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%).

      патріоти України опитування статистика соціологія
      Результати опитування групи "Рейтинг"

      В якому регіоні найбільше тих, хто вважають себе патріотами України?

      • На Заході 86% опитаних вважають себе патріотами України;
      • у Центрі – 85%,
      • на Сході – 79%,
      • на Півдні – 78%.

      патріотизм Україна статистика опитування
      Результати опитування групи "Рейтинг"

      Скільки людей вважають себе перш за все громадянами України?
      • 65% ідентифікують себе перш за все як громадяни України (на Заході – 72%, у Центрі – 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%). Серед них найбільше молодих опитаних осіб та чоловіків. А для жінок, за результатами опитування, відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю;
      • 15% ідентифікують себе як жителів свого регіону, міста, села (здебільшого – жителі Сходу);
      • 18% обрали б альтернативу "просто людина" (здебільшого – жителі Центру і Півдня);
      • 16% назвали б свою національність;
      • 10% ідентифікують себе перш за все за родинною роллю (здебільшого – жителі Сходу);
      • 8% – як радянську людину (здебільшого – жителі південного та східного макрорегіонів, люди старшого віку і бідніше населення);
      • 7% – як європейця (здебільшого – забезпечені люди);
      • 6% – громадянин світу (здебільшого – наймолодші опитані).

      Читайте також: Скільки українців не вважають Росію агресором: статистика шокує

      громадяни Україна статистика опитування
      Результати опитування групи "Рейтинг"

      Україна громадяни опитування статистика
      Результати опитування групи "Рейтинг"

      Опитування було проведене 7-12 серпня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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      Теги: Новини України Статистика Соціологічне дослідження
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