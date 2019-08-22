Скільки людей вважають себе громадянами та патріотами України

Патріотами України вважають себе 83% громадян держави. Це майже стільки ж, як і минулого року. При цьому перш за все громадянами України вважають себе 65% людей. Це на 8% більше, ніж 9 років тому.

Скільки людей вважають себе патріотами України, за результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг"?

Дізнайтеся, скільки людей підтримують незалежність України

83% громадян України вважають себе патріотами своєї країни;

11% – не вважають себе патріотами;

6% – не змогли відповісти.

Цього року у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%).



Результати опитування групи "Рейтинг"

В якому регіоні найбільше тих, хто вважають себе патріотами України?

На Заході 86% опитаних вважають себе патріотами України;

у Центрі – 85%,

на Сході – 79%,

на Півдні – 78%.



Результати опитування групи "Рейтинг"

Скільки людей вважають себе перш за все громадянами України?

65% ідентифікують себе перш за все як громадяни України (на Заході – 72%, у Центрі – 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%). Серед них найбільше молодих опитаних осіб та чоловіків. А для жінок, за результатами опитування, відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю;

15% ідентифікують себе як жителів свого регіону, міста, села (здебільшого – жителі Сходу);

18% обрали б альтернативу "просто людина" (здебільшого – жителі Центру і Півдня);

16% назвали б свою національність;

10% ідентифікують себе перш за все за родинною роллю (здебільшого – жителі Сходу);

8% – як радянську людину (здебільшого – жителі південного та східного макрорегіонів, люди старшого віку і бідніше населення);

7% – як європейця (здебільшого – забезпечені люди);

6% – громадянин світу (здебільшого – наймолодші опитані).

Читайте також: Скільки українців не вважають Росію агресором: статистика шокує



Результати опитування групи "Рейтинг"



Результати опитування групи "Рейтинг"

Опитування було проведене 7-12 серпня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.