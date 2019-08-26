Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга: впечатляющая статистика

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Руководитель проекта Юлия Пилипко заметила, что каждый второй учитель на работе взаимодействует со сложными учениками.

Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа – нет. Реформа НУШ стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но она не учла все интересы учителей,

– отметила Пилипко.



Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга

Среди главных проблем, которые беспокоят преподавателей:



• непонятная реформа;

• отношения с родителями;

• задержка зарплаты;

• аттестации;

• неоплачиваемые замены коллег;

* буллинг.

По словам Пилипко, если не изменить ситуацию сегодня, не оказать поддержку учителям, то уровень недопонимания между детьми и учителями будет расти, а значит уважение к профессии будет падать.

Что касается буллинга, от которого страдает каждый четвертый, практически 90% учителей имеют прозвища. А на каждом втором уроке дети могут игнорировать задания или просьбу наставника. Буллинг – это не всегда откровенные оскорбления или агрессия. В наше время значительная часть издевательств поселяется в интернете. Учителя страдают от таких видов буллинга:

Кибербуллинг. Открытая травля и конфликт. Скрытая травля и шейминг. Прессинг.

Исследователи пришли к выводу, что учителя не смогут воплотить все полезные новации реформы НУШ, а уровень образования не изменится, пока учитель страдает на работе и не может реализовать свой потенциал и учить детей.

К слову, согласно новому исследованию YouGov, поколение миллениалов является наиболее одиноким из всех, кто жил до этого. 30% опрошенной молодежи испытывают одиночество постоянно.