Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга: впечатляющая статистика
В рамках проекта Pro.Школу эксперты опросили больше двух тысяч педагогов. Результаты просто ошеломили – 96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке.
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Руководитель проекта Юлия Пилипко заметила, что каждый второй учитель на работе взаимодействует со сложными учениками.
Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа – нет. Реформа НУШ стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но она не учла все интересы учителей,
– отметила Пилипко.
Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга
Среди главных проблем, которые беспокоят преподавателей:
• непонятная реформа;
• отношения с родителями;
• задержка зарплаты;
• аттестации;
• неоплачиваемые замены коллег;
* буллинг.
По словам Пилипко, если не изменить ситуацию сегодня, не оказать поддержку учителям, то уровень недопонимания между детьми и учителями будет расти, а значит уважение к профессии будет падать.
Что касается буллинга, от которого страдает каждый четвертый, практически 90% учителей имеют прозвища. А на каждом втором уроке дети могут игнорировать задания или просьбу наставника. Буллинг – это не всегда откровенные оскорбления или агрессия. В наше время значительная часть издевательств поселяется в интернете. Учителя страдают от таких видов буллинга:
- Кибербуллинг.
- Открытая травля и конфликт.
- Скрытая травля и шейминг.
- Прессинг.
Исследователи пришли к выводу, что учителя не смогут воплотить все полезные новации реформы НУШ, а уровень образования не изменится, пока учитель страдает на работе и не может реализовать свой потенциал и учить детей.
К слову, согласно новому исследованию YouGov, поколение миллениалов является наиболее одиноким из всех, кто жил до этого. 30% опрошенной молодежи испытывают одиночество постоянно.