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      Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга: впечатляющая статистика

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      Проблемы украинских учителей
      Проблемы украинских учителей / metodkabinet.pp.ua

      В рамках проекта Pro.Школу эксперты опросили больше двух тысяч педагогов. Результаты просто ошеломили – 96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке.

      Обычно украинских учителей беспокоят сложные отношения с родителями учащихся, профессиональное выгорание и низкие зарплаты, сообщают на сайте проекта  Pro.Школу.

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      Руководитель проекта Юлия Пилипко заметила, что каждый второй учитель на работе взаимодействует со сложными учениками.

      Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа – нет. Реформа НУШ стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но она не учла все интересы учителей,
      отметила Пилипко.


      Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга

      Среди главных проблем, которые беспокоят преподавателей:

      • непонятная реформа;
      • отношения с родителями;
      • задержка зарплаты;
      • аттестации;
      • неоплачиваемые замены коллег;
      * буллинг.

      По словам Пилипко, если не изменить ситуацию сегодня, не оказать поддержку учителям, то уровень недопонимания между детьми и учителями будет расти, а значит уважение к профессии будет падать.

      Что касается буллинга, от которого страдает каждый четвертый, практически 90% учителей имеют прозвища. А на каждом втором уроке дети могут игнорировать задания или просьбу наставника. Буллинг – это не всегда откровенные оскорбления или агрессия. В наше время значительная часть издевательств поселяется в интернете. Учителя страдают от таких видов буллинга:

      1. Кибербуллинг.
      2. Открытая травля и конфликт.
      3. Скрытая травля и шейминг.
      4. Прессинг.

      Исследователи пришли к выводу, что учителя не смогут воплотить все полезные новации реформы НУШ, а уровень образования не изменится, пока учитель страдает на работе и не может реализовать свой потенциал и учить детей.

      К слову, согласно новому исследованию YouGov, поколение миллениалов является наиболее одиноким из всех, кто жил до этого. 30% опрошенной молодежи испытывают одиночество постоянно.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Образование Реформа образования
      Источник: 24 канал
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