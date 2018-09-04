Как приглашение Путина на свадьбу в Австрию повлияло на отношения с Украиной
Приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль оказало влияние на доверие между Киевом и Веной.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ".
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Как министр иностранных дел я должен оставаться политкорректным. Поэтому я скажу, что это (приглашение Путина на свадьбу Кнайсль, – 24 Канал), по моему мнению, было достаточно большой ошибкой,
– отметил он.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что восприятие этого факта в Украине было "катастрофическим". По его словам, многие люди так и не поняли, почему Путин был приглашен на праздник.
"Это – вопрос доверия", – подчеркнул Климкин.
Напомним, 18 августа 53-летняя глава МИД Австрии Карин Кнайсль отпраздновала свадьбу, на которую пригласила президента России Владимира Путина.