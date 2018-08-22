Австрия не изменила политику в отношении России после визита Путина на свадьбу главы МИД страны

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не изменила своей внешней политики в отношении России, несмотря на визит Путина на празднование свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Об этом сообщило информационное агентство UNN.

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Наша позиция в Европе в отношении России не изменилась из-за ситуации с приглашением на свадьбу главы РФ,

– сказал канцлер.

Курц также добавил, что Вена в дальнейшем полностью поддерживает все решения Европейского союза.

Канцлер Австрии подчеркнул, что хотел бы, чтобы Россия и ЕС вели более активный диалог. По его словам, он успел обсудить с Путиным на свадьбе связи Москвы и Брюсселя а также ряд других вопросов. Себастьян Курц не стал раскрывать все темы бесед.

Напомним, 18 августа, за 2 часа до своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, глава Кремля посетил еще одно мероприятие – свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Украинские политики и чиновники заявили, что присутствие российского президента на свадьбе вредит австрийской внешней политике, ведь Вена председательствует в Евросоюзе.