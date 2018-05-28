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Как пример студенческого самоуправления может помочь изменить страну к лучшему

23 Читати новину українською
Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление / zsmu.edu.ua

Они борются за свои права, влияют на решение ректората, подают в суд. Студенты украинских вузов создают свое управление. Не везде есть еще студенческие советы, местами они формальны. Но есть и много положительных примеров, когда реформируют образование изнутри.

Студенческий совет – это один из органов самоуправления. И едва ли не единственный способ для студентов контролировать решения в университете.

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Это было пару лет назад, когда студенты просто узнали, что часть корпуса сдается под мебельный магазин. Студенты захватили это помещение с требованиями, сделать там аудитории, – рассказала студентка, и.о. председателя студсовета НПУ им. Драгоманова Анастасия Кладовая.

Эту победу в 2016 году одержал студенческий совет, которой вуз не признает. Однако, конфликт продолжается.

Администрация способствовала тому, чтобы создать карманный орган студенческого самоуправления – студенческий парламент. У нас теперь 2 органа студенческого самоуправления, но очень показательно, кого поддерживают,
– рассказала студентка, и.о. председателя студсовета НПУ им. Драгоманова Анастасия Кладовая.

В университете же любые претензии отвергают. Говорят, признают тот орган самоуправления, который, по их мнению, выбрали демократично.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины студенты протесты Коррупция
Источник: 24 Канал
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