Как пример студенческого самоуправления может помочь изменить страну к лучшему

Они борются за свои права, влияют на решение ректората, подают в суд. Студенты украинских вузов создают свое управление. Не везде есть еще студенческие советы, местами они формальны. Но есть и много положительных примеров, когда реформируют образование изнутри.

Студенческий совет – это один из органов самоуправления. И едва ли не единственный способ для студентов контролировать решения в университете.

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Это было пару лет назад, когда студенты просто узнали, что часть корпуса сдается под мебельный магазин. Студенты захватили это помещение с требованиями, сделать там аудитории, – рассказала студентка, и.о. председателя студсовета НПУ им. Драгоманова Анастасия Кладовая.

Эту победу в 2016 году одержал студенческий совет, которой вуз не признает. Однако, конфликт продолжается.

Администрация способствовала тому, чтобы создать карманный орган студенческого самоуправления – студенческий парламент. У нас теперь 2 органа студенческого самоуправления, но очень показательно, кого поддерживают,

– рассказала студентка, и.о. председателя студсовета НПУ им. Драгоманова Анастасия Кладовая.

В университете же любые претензии отвергают. Говорят, признают тот орган самоуправления, который, по их мнению, выбрали демократично.

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