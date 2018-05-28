Як приклад студентського самоврядування може допомогти змінити країну на краще

Вони борються за свої права, впливають на рішення ректорату, подають до суду. Студенти українських вишів створюють своє врядування. Не всюди ще є студентські ради, місцями вони формальні. Але є й багато позитивних прикладів, коли реформують освіту зсередини.

Студентська рада – це один з органів самоврядування. І чи не єдиний спосіб для студентів контролювати рішення в університеті.

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Це було пару років тому, коли студенти просто дізналися, що частина корпусу здається під меблевий магазин. Студенти захопили те приміщення з вимогами, зробити там аудиторії, – розповіла студентка, в.о. голови студради НПУ ім. Драгоманова Анастасія Кладова.

Цю перемогу у 2016 здобула студентська рада, якої виш не визнає. Однак, конфлікт продовжується.

Адміністрація сприяла тому, щоб створити кишеньковий орган студентського самоврядування – студентський парламент. У нас тепер 2 органи студентського самоврядування, але дуже показово хто, кого підтримує,

– розповіла студентка, в.о. голови студради НПУ ім. Драгоманова Анастасія Кладова.

В університеті ж будь-які претензії відкидають. Кажуть, визнають той орган самоврядування, який, на їх думку, обрали демократично.

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