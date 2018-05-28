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Як приклад студентського самоврядування може допомогти змінити країну на краще

214 Читать новость на русском
Студентське самоврядування
Студентське самоврядування / zsmu.edu.ua

Вони борються за свої права, впливають на рішення ректорату, подають до суду. Студенти українських вишів створюють своє врядування. Не всюди ще є студентські ради, місцями вони формальні. Але є й багато позитивних прикладів, коли реформують освіту зсередини.

Студентська рада – це один з органів самоврядування. І чи не єдиний спосіб для студентів контролювати рішення в університеті.

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Це було пару років тому, коли студенти просто дізналися, що частина корпусу здається під меблевий магазин. Студенти захопили те приміщення з вимогами, зробити там аудиторії, – розповіла студентка, в.о. голови студради НПУ ім. Драгоманова Анастасія Кладова.

Цю перемогу у 2016 здобула студентська рада, якої виш не визнає. Однак, конфлікт продовжується.

Адміністрація сприяла тому, щоб створити кишеньковий орган студентського самоврядування – студентський парламент. У нас тепер 2 органи студентського самоврядування, але дуже показово хто, кого підтримує,
– розповіла студентка, в.о. голови студради НПУ ім. Драгоманова Анастасія Кладова.

В університеті ж будь-які претензії відкидають. Кажуть, визнають той орган самоврядування, який, на їх думку, обрали демократично.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України студенти Корупція протести
Джерело: 24 Канал
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