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      Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей

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      Как проголосовать если тебя нет в списках - выборы Украины 2019
      Попасть в список избирателей еще можно, если до 28 марта подать заявление в суд / 24 канал

      Попасть в список избирателей, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, еще можно через суд. Это не будет стоить ни копейки, ведь за судебный сбор платить не надо.

      "Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право", – сообщил министр юстиции Павел Петренко.

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      Для этого надо до 28 марта включительно подать административный иск в местный общий суд по месту нахождения избирательной комиссии.

      Похожие дела суд решает в течение 2 дней, но не позднее, чем за 2 дня до выборов. То есть, если заявление поступит в суд до полуночи 28 марта, решение должно быть принято немедленно.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Инфографика Министерство юстиции Павел Петренко
      Источник: 24 канал
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