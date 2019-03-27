Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей

Попасть в список избирателей, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, еще можно через суд. Это не будет стоить ни копейки, ведь за судебный сбор платить не надо.

"Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право", – сообщил министр юстиции Павел Петренко.

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Для этого надо до 28 марта включительно подать административный иск в местный общий суд по месту нахождения избирательной комиссии.

Похожие дела суд решает в течение 2 дней, но не позднее, чем за 2 дня до выборов. То есть, если заявление поступит в суд до полуночи 28 марта, решение должно быть принято немедленно.



Инструкция, как попасть в список избирателей, чтобы проголосовать за президента