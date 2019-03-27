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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як проголосувати на виборах президента, якщо вас немає у списку виборців

      353 Читать новость на русском
      Потрапити до списку виборців ще можна, якщо до 28 березня подати заяву до суду
      Потрапити до списку виборців ще можна, якщо до 28 березня подати заяву до суду / 24 канал

      Потрапити до списку виборців, щоб проголосувати на виборах президента України, ще можна через суд. Це не коштуватиме жодної копійки, адже за судовий збір платити не треба.

      "Друзі, не встигли потрапити до відділу ведення Державного реєстру виборців, щоб внести інформацію про себе або змінити персональні дані? Звертайтесь до суду і отримайте можливість реалізувати своє виборче право", – повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      Для цього треба до 28 березня включно подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої комісії.

      Схожі справи суд вирішує протягом 2 днів, але не пізніше, ніж за 2 дні до виборів. Тобто, якщо заява надійде до суду до опівночі 28 березня, рішення має бути ухвалене негайно.

      як потрапити до списку виборців, щоб проголосувати за президента
      Інструкція, як потрапити до списку виборців, щоб проголосувати за президента

      вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Павло Петренко Міністерство юстиції Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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