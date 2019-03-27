Як проголосувати на виборах президента, якщо вас немає у списку виборців

Потрапити до списку виборців, щоб проголосувати на виборах президента України, ще можна через суд. Це не коштуватиме жодної копійки, адже за судовий збір платити не треба.

"Друзі, не встигли потрапити до відділу ведення Державного реєстру виборців, щоб внести інформацію про себе або змінити персональні дані? Звертайтесь до суду і отримайте можливість реалізувати своє виборче право", – повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

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Для цього треба до 28 березня включно подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої комісії.

Схожі справи суд вирішує протягом 2 днів, але не пізніше, ніж за 2 дні до виборів. Тобто, якщо заява надійде до суду до опівночі 28 березня, рішення має бути ухвалене негайно.



Інструкція, як потрапити до списку виборців, щоб проголосувати за президента