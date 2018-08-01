Как проходит расследование нападения на чиновницу горсовета Херсона Гандзюк

В рамках расследования нападения на чиновницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Правоохранители также установили 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападавшего.

Об этом рассказал заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Вербицкий, сообщает пресс-служба МВД.

Вербицкий отметил, что с десяти камер уже сняли видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.

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Кроме того, по приметам были ориентированы экипажи патрульной полиции, полиции охраны и группы реагирования. Отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации, в которых установлены камеры видеонаблюдения,

– добавил заместитель начальника полиции Херсонщины.

Он также сообщил, что у следствия есть основания полагать, что нападавший на Гандзюк мог иметь сообщников, которые помогли ему скрыться с места преступления.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Сейчас Гандзюк находится в реанимации, у нее 30% ожогов кожи, состояние – тяжелое.



По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять или правоохранители, или сторонники России.



Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.