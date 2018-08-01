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В МВД назвали вещество, которым облили чиновницу горсовета Херсона Гандзюк

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Чиновницу Херсонского горсовета Гандзюк облили литром серной кислоты, – результаты экспертизы
Чиновницу Херсонского горсовета Гандзюк облили литром серной кислоты, – результаты экспертизы / Соцсети

Чиновницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк неизвестный облил почти литром серной кислоты, в результате чего более 30% ее тела, в том числе и глаз, получили ожоги.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий, передает местный ресурс "Херсон Daily".

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"Уже есть заключение экспертов: Гандзюк неизвестный облил серной кислотой. В общем на нее напавший выплеснул около литра жидкости", – отметил он.

По его словам, в результате у женщины пострадали более 30% тела: туловище, рука и левый глаз.

Также Вербицкий сообщил, что дело переквалифицировано в покушение на убийство с особой жестокостью.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Когда женщина вышла из подъезда дома, на нее напал неизвестный. По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять либо правоохранители, либо сторонники России. К слову, генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Министерство внутренних дел Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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