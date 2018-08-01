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У МВС назвали речовину, якою облили чиновницю міськради Херсона Гандзюк

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Чиновницю Херсонської міськради Гандзюк облили літром сірчаної кислоти, – результати експертизи
Чиновницю Херсонської міськради Гандзюк облили літром сірчаної кислоти, – результати експертизи / Соцмережі

Чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк невідомий облив майже літром сірчаної кислоти, в результаті чого понад 30% її тіла, в тому числі й око, зазнало опіків.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Херсонського обласного управління МВС Микола Вербицький, передає місцевий ресурс "Херсон Daily".

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"Уже є висновок експертів: Гандзюк невідомий облив сірчаною кислотою. Загалом на неї нападник вихлюпнув близько літра рідини", – зазначив він.

За його словами, у результаті в жінки постраждали понад 30% тіла: тулуб, рука та ліве око.

Також Вербицький сповістив, що справу перекваліфіковано на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий. За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. До слова, генпрокурор Юрій Луценко взяв цю справу під особистий контроль.

Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Новини Херсона Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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