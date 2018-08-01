Як проходить розслідування нападу на чиновницю міськради Херсона Гандзюк

У межах розслідування нападу на чиновницю Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Правоохоронці також встановили 14 відеокамер, які могли зафіксувати переміщення нападника.

Про це розповів заступник начальника поліції Херсонської області Микола Вербицький, повідомляє прес-служба МВС.

Вербицький зазначив, що з десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція поширила відео з однієї з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.

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Крім того, по прикметах були орієнтовані екіпажі патрульної поліції, поліції охорони та групи реагування. Відпрацьовуються торгівельні заклади, підприємства та організації, у яких встановлено камери відеоспостереження,

– додав заступник начальника поліції Херсонщини.

Він також сповістив, що у слідства є підстави вважати, що нападник на Гандзюк міг мати спільників, які допомогли йому втекти з місця скоєння злочину.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Зараз Гандзюк перебуває у реанімації, у неї 30% опіків шкіри, стан – важкий.



За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.