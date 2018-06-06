Как происходил отбор кандидатов в аудиторы НАБУ

Парламентский Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов на должность аудиторов НАБУ. Это профессор юридического права, правозащитник Владимир Василенко и бывший американский прокурор Томас Файерстоун. Последнего Украине порекомендовали Посольство и Министерство юстиции США.

Собеседование с кандидатами на должность аудитора НАБУ началось с демарша оппозиции. Оппозиционные члены комитета утверждают, что исполняющий обязанности его председателя превысил полномочия и единолично пригласил кандидатов на собеседование. Чем нарушил регламент. Четверо членов комитета в очередной раз в знак протеста уходят с заседания.

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Что сейчас делают кандидаты, кто их сюда приглашал, если нет решения комитета по определению этих кандидатов,

– рассказал секретарь антикоррупционного комитета парламента Дмитрий Добродомов.

Однако, на этот раз кворум есть. Ведь к представителям коалиции присоединились еще и редкие гости комитета – представители "Опоблока" и "Возрождения". Поэтому комитет спешно голосует за допущение всех пятерых потенциальных аудиторов к конкурсу. И переходит к собеседованию.

К единственному иностранцу – Томасу Фаєрстоуну, которого на должность рекомендовали посольство и минюст США – у депутатов вопрос о знании украинского языка, а также о том, не является ли он агентом ФСБ. Потому что, мол, когда-то работал в Москве и был оттуда выслан.

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