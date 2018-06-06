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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як відбувався відбір кандидатів у аудитори НАБУ

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Парламентський Антикорупційний комітет рекомендував Раді двох кандидатів на посаду аудиторів НАБУ. Це професор юридичного права, правозахисник Володимир Василенко та колишній американський прокурор Томас Файєрстоун. Останнього Україні порекомендували Посольство та Міністерство юстиції США.

Співбесіда з кандидатами на посаду аудитора НАБУ почалася з демаршу опозиції. Опозиційні члени комітету переконують, що виконувач обов'язків його голови перевищив повноваження і одноосібно запросив кандидатів на співбесіду. Чим порушив регламент. Четверо членів комітету вже вкотре на знак протесту йдуть з засідання.

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Що зараз роблять кандидати, хто їх сюди запрошував, якщо нема рішення комітету з визначення цих кандидатів не існує,
– розповів секретар антикорупційного комітету парламенту Дмитро Добродомов.

Однак, цього разу кворум є. Адже до представників коаліції доєднались ще й рідкісні гості комітету – представники "Опоблоку" і "Відродження". Отож комітет поспіхом голосує за допущення всіх п'ятьох потенційних аудторів до конкурсу. І переходить до співбесіди.

До єдиного іноземця – Томаса Фаєрстоуна, якого на посаду рекомендували посольство і мінюст США – у депутатів запитання про знання української мови, а також про те чи він не є агентом ФСБ. Бо мовляв колись працював в Москві і був звідти висланий.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики НАБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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