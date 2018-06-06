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Лояльний аудитор – єдина можливість усунути Ситника, от тому за них така боротьба, – юристка

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Про кандидатів на посаду аудитора НАБУ – в програмі "Актуальне інтерв'ю" розповіла юристка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Парламентський Антикорупційний комітет рекомендував Раді двох кандидатів на посаду аудиторів НАБУ. Це професор юридичного права, правозахисник Володимир Василенко та колишній американський прокурор Томас Файєрстоун. Останнього Україні порекомендували Посольство та Міністерство юстиції США.

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Співбесіду з кандидатами проводили тільки члени комітету з БПП, "Народного Фронту", "Опоблоку" і "Відродження". Опозиційні депутати вийшли, бо сказали, що регламент порушений і що на співбесіду кандидатів запросив одноосібно виконувач обов'язків голови комітету, на що не мав права. На їхню думку, це свідчить, що влада протягує підконтрольного аудитора. Обидва ж кандидати переконують, що вони політично незалежні. 

Посада аудитора надзвичайно важлива, тому що негативний висновок аудиту – це єдина законна можливість для влади позбутись "надто незалежного" голови Антикорупційного бюро Артема Ситника до того, як спливе час його повноважень. Саме тому влада так б'ється за призначення лояльних аудиторів. Одну таку людину ми вже маємо від Кабінету Міністрів. З великою долею ймовірності 7 червня ми матимемо ще одну достатньо лояльну людину від парламенту,
– зазначила Красносільська.

Крім того, вона має версію, чому президент Порошенко "тягне" з кандидатом, якого має рекомендувати він. 

"Власне, якщо ми матимемо двох із трьох лояльних людей – від Кабміну і парламенту, – то немає великого значення, кого подасть президент. Аудиторів троє, для ухвалення рішення потрібно дві людини. Президент, звичайно, може спробувати виглядати прекрасно на фоні Кабміну і парламенту (порекомендувавши незалежного аудитора – 24 канал), але це нічого не змінює", – пояснила юристка. 

Вона наголосила, що правозахисники завжди з осторогою ставились до будь-яких правоохоронних органів. Зазначимо, що кандидатури від Кабміну – Михайло Буроменський – і парламенту – Володимир Василенко – є українськими правозахисниками. 

Тобто одразу виникає запитання, чому в комісії із трьох аудиторів, вірогідно, будемо мати двох людей із фактично однаковим правозахисним досвідом і однаковою потенційно критичною позицією до НАБУ,
– підкреслила Красносільська.

Більше – дивіться в інтерв'ю. 

Теги: Новини України НАБУ Новини політики
Джерело: 24 канал
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