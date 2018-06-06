Від створення Антикорсуду нам не стане легше, бо супротив нашій роботі дуже великий, – Ситник

Про аудиторів НАБУ, створення Антикорупційного суду та боротьбу з корупцією – у програмі "Pro новини" розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про ефективність роботи НАБУ

– Те, що ми зараз спостерігаємо у парламенті, це саме результат нашої роботи. Бо якби ми не розслідували ті справи, які ми розслідуємо, якби ми їх не передавали до суду, то взагалі б не було дискусії про створення Антикорупційного суду. Саме наша робота, те, що було зроблено нашими детективами та прокурорами Антикорупційної прокуратури, дало можливість показати, що діюча судова система не здатна розглядати такі справи, для розслідування яких і створювалось Антикорупційне бюро.

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– Зараз ми чітко показали, що є великий перелік справ щодо топ-чиновників чинної влади. Це такі справи, які три роки назад взагалі не можна було уявити. Це і є відповіддю на те, для чого створювалось Антикорупційне бюро і що воно зробило. Та, на жаль чи на щастя, НАБУ не відповідає за встановлення винуватості чи не винуватості особи. Це має робити незалежний суд. Та, як показала практика, такого суду наразі немає.

Про Антикорупційний суд

– Те, що ми напрацьовуємо, на жаль, зупиняється в судах. А суспільство від нас чекає не арештів, а відповідей по цих справам. Ні ми, ні Антикорупційна прокуратура ці відповіді дати не може, це може зробити тільки суд.

Але дивлячись на те, що відбувається у парламенті останніх кілька тижнів, у мене є великі сумніви, що це (голосування за законопроект про Антикорупційний суд – 24 канал) можливо. Легше працювати від створення Антикорупційного суду нам не стане, бо супротив нашій роботі ще довго буде дуже великим.

– Завданнями Антикорупційного суду є не лише хитнути оцю касту недоторканих, але й зруйнувати її повністю. Адже вироки таких судів саме і будуть тими ударами, які завершать почату НАБУ роботу. Справи НАБУ практично не рухаються до розкриття через гальмування в судах, адже суддям дуже важко знайти підстави для виправдання. І от завдання Антикорупційного суду саме і полягатиме у припиненні цього гальмування, він повинен буде зробити все для того, щоб справи слухали в розумні строки.

Про відставку міністра фінансів Данилюка

– Я не буду говорити про те, на чиєму я боці, бо це не зовсім коректно. І не є зоною нашої відповідальності. Але я сподіваюся, що всі рішення будуть виважені і будуть ґрунтуватися на конкретних підставах.

Можу сказати, що медійні удари по міністру фінансів Данилюку почали відбуватися, коли він зайняв принципову позицію по справі "ПриватБанку."

– НАБУ перевіряло інформацію про офшорні компанії Данилюка одразу після його призначення, і вона не підтвердилася. Зараз у нас є провадження від САП на підставі інформації, яка є в ЗМІ, про незадекларовану квартиру у Лондоні, і зараз це розслідує НАБУ.