21:10
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Pro новини
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Від створення Антикорсуду нам не стане легше, бо супротив нашій роботі дуже великий, – Ситник

Pro новини 80 Читать новость на русском

Про аудиторів НАБУ, створення Антикорупційного суду та боротьбу з корупцією – у програмі "Pro новини" розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про ефективність роботи НАБУ

– Те, що ми зараз спостерігаємо у парламенті, це саме результат нашої роботи. Бо якби ми не розслідували ті справи, які ми розслідуємо, якби ми їх не передавали до суду, то взагалі б не було дискусії про створення Антикорупційного суду. Саме наша робота, те, що було зроблено нашими детективами та прокурорами Антикорупційної прокуратури, дало можливість показати, що діюча судова система не здатна розглядати такі справи, для розслідування яких і створювалось Антикорупційне бюро.

Читайте також:  Хто може стати аудитором НАБУ: антикорупційний комітет визначився з двома кандидатурами

– Зараз ми чітко показали, що є великий перелік справ щодо топ-чиновників чинної влади. Це такі справи, які три роки назад взагалі не можна було уявити. Це і є відповіддю на те, для чого створювалось Антикорупційне бюро і що воно зробило. Та, на жаль чи на щастя, НАБУ не відповідає за встановлення винуватості чи не винуватості особи. Це має робити незалежний суд. Та, як показала практика, такого суду наразі немає. 

Про Антикорупційний суд

– Те, що ми напрацьовуємо, на жаль, зупиняється в судах. А суспільство від нас чекає не арештів, а відповідей по цих справам. Ні ми, ні Антикорупційна прокуратура ці відповіді дати не може, це може зробити тільки суд. 

Але дивлячись на те, що відбувається у парламенті останніх кілька тижнів, у мене є великі сумніви, що це (голосування за законопроект про Антикорупційний суд – 24 канал) можливо. Легше працювати від створення Антикорупційного суду нам не стане, бо супротив нашій роботі ще довго буде дуже великим.

Завданнями Антикорупційного суду є не лише хитнути оцю касту недоторканих, але й зруйнувати її повністю. Адже вироки таких судів саме і будуть тими ударами, які завершать почату НАБУ роботу. Справи НАБУ практично не рухаються до розкриття через гальмування в судах, адже суддям дуже важко знайти підстави для виправдання. І от завдання Антикорупційного суду саме і полягатиме у припиненні цього гальмування, він повинен буде зробити все для того, щоб справи слухали в розумні строки.

Про відставку міністра фінансів Данилюка 

– Я не буду говорити про те, на чиєму я боці, бо це не зовсім коректно. І не є зоною нашої відповідальності. Але я сподіваюся, що всі рішення будуть виважені і будуть ґрунтуватися на конкретних підставах.

Можу сказати, що медійні удари по міністру фінансів Данилюку почали відбуватися, коли він зайняв принципову позицію по справі "ПриватБанку." 

– НАБУ перевіряло інформацію про офшорні компанії Данилюка одразу після його призначення, і вона не підтвердилася. Зараз у нас є провадження від САП на підставі інформації, яка є в ЗМІ, про незадекларовану квартиру у Лондоні, і зараз це розслідує НАБУ.

Теги: Новини політики НАБУ Pro новини Артем Ситник Антикорупційний суд
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
сьогодні, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
56
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 340
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 584
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 3503
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2900
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук