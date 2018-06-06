Ми точно почали руйнувати касту недоторканих, – Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначив, що ті провадження, які розслідували в НАБУ, хитнули касту недоторканих, яка формувалася дуже довго, ще до Революції Гідності.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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6 червня Конституційний суд на закритому засіданні ухвалив постанову щодо скасування депутатської недоторканності, наразі рішення має ухвалити парламент.

За словами Ситника, нарешті з’явилися справи, коли абсолютно недоторкані особи почали притягуватися до відповідальності.

Завданнями Антикорупційного суду є не лише хитнути оцю касту недоторканих, але й зруйнувати її повністю. Адже вироки таких судів якраз і будуть тими ударами, які завершать почату НАБУ роботу,

– сказав директор НАБУ.

Артем Ситник також запевнив, що зняття недоторканості безперечно полегшить роботу НАБУ. Адже недоторканість – це максимальний імунітет членів парламенту, а тому НАБУ не має ніяких шансів підібратися до них.

Тут мова йде навіть не про можливість арешту чи затримання нардепів, тут найголовніше – це проведення оперативних чи негласних дій при наявності законних підстав стосовно народних обранців, адже наразі дії правоохоронних органів дуже обмежені,

– прокоментував Ситник.

Він також додав, що справи НАБУ практично не рухаються до розкриття через гальмування в судах, адже суддям дуже важко знайти підстави для виправдання. І от завдання Антикорупційного суду якраз і полягатиме у припиненні цього гальмування, він повинен буде зробити все для того, щоб справи слухали в розумні строки.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 6 червня 2018

Нагадаємо, 6 червня в антикорупційному комітеті влаштували співбесіду для претендентів на посаду аудитора НАБУ. Один з них – Томас Фаєрстоун, його рекомендує взяти аудитором посольство США та ЄС. Другий – Володимир Василенко, відомий український професор.