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Мы точно начали разрушать касту неприкосновенных, – Сытник

64 Читати новину українською
Директор НАБУ Артем Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник / ipress.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отметил, что те производства, которые расследовали в НАБУ, качнули касту неприкасаемых, которая формировалась очень долго, еще до Революции Достоинства.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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6 июня Конституционный суд на закрытом заседании принял постановление относительно отмены депутатской неприкосновенности, сейчас решение должен принять парламент.

По словам Сытника, наконец появились дела, когда совершенно неприкосновенные лица стали привлекаться к ответственности.

Задачами Антикоррупционного суда является не только качнуть эту касту неприкосновенных, но и разрушить ее полностью. Ведь приговоры таких судов как раз и будут теми ударами, которые завершат начатую НАБУ работу,
– сказал директор НАБУ.

Артем Сытник также заверил, что снятие неприкосновенности бесспорно облегчит работу НАБУ. Ведь неприкосновенность – это максимальный иммунитет членов парламента, а поэтому НАБУ не имеет никаких шансов подобраться к ним.

Здесь речь идет даже не о возможности ареста или задержания нардепов, здесь самое главное – это проведение оперативных или негласных действий при наличии законных оснований в отношении народных избранников, ведь в настоящее время действия правоохранительных органов очень ограничены,
– прокомментировал Сытник.

Он также добавил, что дела НАБУ практически не движутся к раскрытию из-за торможения в судах, ведь судьям очень трудно найти основания для оправдания. И вот задача Антикоррупционного суда как раз и будет заключаться в прекращении этого торможения, он должен будет сделать все для того, чтобы дела слушали в разумные сроки.

Видео полного выпуска программы "Pro новости" по 6 июня 2018

Напомним, 6 июня в антикоррупционном комитете устроили собеседование для претендентов на должность аудитора НАБУ. Один из них – Томас Фаерстоун, его рекомендует взять аудитором посольство США и ЕС. Второй – Владимир Василенко, известный украинский профессор.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Артем Сытник Антикоррупционный суд Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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