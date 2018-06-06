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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Хто може стати аудитором НАБУ: антикорупційний комітет визначився з двома кандидатурами

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6 червня в антикорупційному комітеті влаштували співбесіду для претендентів на посаду аудитора НАБУ.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Калюжна.

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6 червня, всупереч процедурі, в антикорупційному комітеті не тільки почали розглядати і проводити співбесіди, але й вже проголосували за дві кандидатури, які претендують бути аудиторами НАБУ. Один з них – Томас Фаєрстоун, його рекомендує взяти аудитором посольство США та ЄС. Другий – Володимир Василенко, відомий український професор. Він колись був "суддею ad hoc" в Міжнародному трибуналі у справі Югославії.

Володимир Василенко і Томас Фаєрстоун
Володимир Василенко і Томас Фаєрстоун

Обидва поспілкувалися із членами комітету, їх обох підтримали: відповідно, 10 і 13 голосів. 

Такий поспіх очевидно пов’язаний з тим, щоб один із кандидатів Томас Фаєрстоун, який проживає у США, не зможе з’явитися на засіданні парламенту вже завтра, що дає можливість для маніпуляцій та не голосування за нього. Крім того, проведення конкурсу в аудитори з порушенням процедур дозволить поставити під сумнів увесь аудит НАБУ,
 — пояснив поспіх голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Верховна Рада зможе призначити аудитора НАБУ від парламенту вже у четвер 7 червня одразу після голосування за законопроект про Антикорупційний суд.

Хто такий Володимир Василенко? Правозахисник, екс-суддя в міжнародному суді ООН. Представляв Україну в Раді ООН із прав людини. Виявився батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Кандидатуру на аудитора НАБУ пропонував Олег Ляшко, а 2015 року був делегований указом Президента Порошенка до Конституційної комісії разом з Михайлом Буроменським, обраним в аудитори НАБУ по квоті Кабінету міністрів.

Хто такий Томас Фаєрстоун? Американець, екс-прокурор США, партнер міжнародної юридичної компанії Baker McKenzie. Протягом 6 років працював у відділі боротьби з організованою злочинністю Прокуратури США в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників. Посольство США та організації з ЄС рекомендували Томаса Файєрстоуна на посаду аудитора НАБУ.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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