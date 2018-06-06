Чи ухвалять закон про Антикорупційний суд до кінця тижня: деталі засідання у ВР

6 червня у Верховній Раді на черговому пленарному засіданні народні депутати продовжують розглядати закон про Антикорупційний суд.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анастасія Кримова.

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Депутати вже розглянули понад 1600 поправок, залишилося приблизно 300. Чи встигнуть це зробити сьогодні – невідомо, адже вони працюють лише в першу половину дня. Голосування у другому читанні за законопроект про Антикорупційний суд планувалося на четвер 7 червня.

Досі невирішеним залишається питання повноважень Громадської ради міжнародних експертів. У пропрезидентській фракції "Блок Петра Порошенка" не хочуть надавати цим експертам право вето. Натомість, всі інші фракції підтримують вимогу Венеційської комісії та Міжнародного валютного фонду, які наполягають на тому, що Громадська рада міжнародних експертів повинна мати право вето під час відбору суддів до Антикорупційного суду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що якщо цей законопроект не ухвалять, то він піде у відставку.